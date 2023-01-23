2 vuoden takuu
TAA1105BK/00
Kirkas ääni 15 mm:n elementeillä
tukevasti istuva korvasanka
Johdon pituus 1,2 m
Hienkestävä, IPX2-luokitus
Voit asettaa kevyet kuulokkeet mukavasti paikoilleen joustavan, muotoillun korvasangan ansiosta. Voit liikkua miettimättä, tipahtavatko kuulokkeet pois paikoiltaan kriittisellä hetkellä.
Täydellisesti viritetyt 15 millimetrin neodyymielementit tuottavat selkeän äänen, ja bassoääniaukot tehostavat bassoa. Kuulokkeet istuvat mukavasti korvassa eivätkä työnny korvakäytävään.
Nauti lenkillä soittolistasi jokaisesta kappaleesta. Johdossa olevan kaukosäätimen avulla voit hallita soittolistaa, käynnistää puhelimen ääniohjaus ja vastata puhelimeen ilman, että menetät hetkeäkään suosikkikappaleestasi.
3.2
5:stä
5
Arviot
Arpesh
23/01/2023
Italia
Perfette
Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
ErickM
21/03/2021
Italia
Ottime cuffie
Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Aurora1342
17/08/2022
España
Echo de menos la versión antigua
Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.
Edut
Buen precio, buen sonido, cómodos
Haitat
El micrófno
Arvioitu tuote: TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Arvioitu tuote: TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono