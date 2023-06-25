2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAA7306BK/00
Nappikuulokkeet
Sykemittari
Korvasangat tai kärkiosat
UV-puhdistus
Kevyen tai keskiraskaan treenin aikana joustavat ja vaihdettavat kärkiosat takaavat hyvän istuvuuden. Kovemmassa treenissä irrotettavat korvasangat varmistavat, että nappikuulokkeet pysyvät paikoillaan. Valitse korvasankoihin tai kärkiosiin väri, joka sopii tyyliisi parhaiten.
Treenaa fiksummin käyttämällä sykemittaria, joka tukee suosittuja harjoittelusovelluksia ja Philipsin kuulokesovellusta. Jos sovelluksesi päivittyy reaaliaikaisesti, voit kuunnella sykelukemiasi samalla kun treenaat. Tiedät, milloin on syytä kiristää ja milloin löysätä tahtia.
Pumppaa rautaa. Anna palaa juoksumatolla. Miten vain endorfiiniannoksesi nautitkin, nämä kuulokkeet vapauttavat sinut hikoilemaan kunnolla! Kun lopetat, laitat vain urheilukuulokkeet latauskoteloon, ja UV-puhdistusprosessi poistaa bakteerit jopa 99-prosenttisesti.
2.5
5:stä
13
Arviot
Stefan 666
25/06/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Produkten har utmärkta funktioner
Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7306BK True wireless sporthörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7306BK True wireless sporthörlurar
FHK1
16/11/2022
Danmark
Et par solide gode in-ear høretelefoner
Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Aarhus8000
05/11/2022
Danmark
Philips In-Ear
Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner