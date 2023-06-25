Kuuntele kehoasi. Sykemittari

Treenaa fiksummin käyttämällä sykemittaria, joka tukee suosittuja harjoittelusovelluksia ja Philipsin kuulokesovellusta. Jos sovelluksesi päivittyy reaaliaikaisesti, voit kuunnella sykelukemiasi samalla kun treenaat. Tiedät, milloin on syytä kiristää ja milloin löysätä tahtia.