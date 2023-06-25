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  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
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  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin
  • Treenaa entistä älykkäämmin

Tuotanto lopetettu

Täysin langattomat urheilukuulokkeet

TAA7306BK/00

2.5
| (13) Arviot
Treenaa entistä älykkäämmin
Juokse entistä nopeammin. Hyppää entistä korkeammalle. Näissä täysin langattomissa urheilukuulokkeissa on irrotettavat korvasangat, jotka takaavat erinomaisen istuvuuden. Energisoiva ääni auttaa keskittymään, ja sisäinen sykemittari tukee treenaamista kehoa kuunnellen.
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Treenaa entistä älykkäämmin

  • Nappikuulokkeet

  • Sykemittari

  • Korvasangat tai kärkiosat

  • UV-puhdistus

Joustava istuvuus. Korvasangat tai kärkiosat

Joustava istuvuus. Korvasangat tai kärkiosat

Kevyen tai keskiraskaan treenin aikana joustavat ja vaihdettavat kärkiosat takaavat hyvän istuvuuden. Kovemmassa treenissä irrotettavat korvasangat varmistavat, että nappikuulokkeet pysyvät paikoillaan. Valitse korvasankoihin tai kärkiosiin väri, joka sopii tyyliisi parhaiten.

Kuuntele kehoasi. Sykemittari

Kuuntele kehoasi. Sykemittari

Treenaa fiksummin käyttämällä sykemittaria, joka tukee suosittuja harjoittelusovelluksia ja Philipsin kuulokesovellusta. Jos sovelluksesi päivittyy reaaliaikaisesti, voit kuunnella sykelukemiasi samalla kun treenaat. Tiedät, milloin on syytä kiristää ja milloin löysätä tahtia.

Treenaa kovaa, pysy raikkaana. UV-puhdistus

Treenaa kovaa, pysy raikkaana. UV-puhdistus

Pumppaa rautaa. Anna palaa juoksumatolla. Miten vain endorfiiniannoksesi nautitkin, nämä kuulokkeet vapauttavat sinut hikoilemaan kunnolla! Kun lopetat, laitat vain urheilukuulokkeet latauskoteloon, ja UV-puhdistusprosessi poistaa bakteerit jopa 99-prosenttisesti.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.5

5:stä

13

Arviot

25/06/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Produkten har utmärkta funktioner

Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7306BK True wireless sporthörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7306BK True wireless sporthörlurar

16/11/2022

Danmark

Danmark

Et par solide gode in-ear høretelefoner

Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

05/11/2022

Danmark

Danmark

Philips In-Ear

Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.