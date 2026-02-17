2 vuoden takuu
Parempi ääni kaikelle viihteelle
Nauti entistä enemmän lempielokuvistasi ja -peleistäsi! Tyylikkäällä ja matalaprofiilisella soundbarilla äänet kuulostavat selkeämmiltä ja tehosteet tehokkaammilta. Edistyksellisen äänitekniikan ansiosta voit uppoutua ääneen, katsoitpa mitä tahansa.
2.0 kanavaa
Enintään 120 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Soundbarin 2.0-kanavat ja mukaansatempaava äänitekniikka tuovat uudenlaisen äänen suosikkisisältöösi. Neljän EQ-tilan avulla voit valita äänityylin, joka sopii katselemasi sisällön toistamiseen. Saat lisäksi selkeämmät äänet missä tahansa tilassa, jos otat käyttöön dialogintehostustoiminnon.
DTS Virtual:X -yhteensopivuus mullistaa TV-äänen ja luo virtuaalisen 3D-äänikokemuksen, mitä tahansa ruudulla tapahtuukin! Et tarvitse lisäkaiuttimia, ja tekniikka toimii missä tahansa huoneessa: ota se käyttöön soundbarin kaukosäätimellä tai Philips Home Entertainment -sovelluksella.
Saat eturivin paikat kaikkeen mitä katsot tai pelaat. Tämä Dolby Digital Plus -yhteensopiva soundbar tuottaa surround-äänikokemuksen ilman lisäkaiuttimia. Kuulet ja tunnet eron.
3.3
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Pfi4
17/02/2026
France
PARFAIT POUR UN SALON!
Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)
Edut
Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone
Haitat
Rien vu le prix
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Sou zu
30/04/2026
Deutschland
Spitze
Arvioitu tuote: TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Arvioitu tuote: TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Zebra28oootqttqzqb
20/07/2026
Deutschland
Haltbarkeit schlecht
Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten
Arvioitu tuote: TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20
Arvioitu tuote: TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20