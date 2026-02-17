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  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
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  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle
  • Parempi ääni kaikelle viihteelle

Soundbar 2.0

TAB5109/10

3.3

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Parempi ääni kaikelle viihteelle

Nauti entistä enemmän lempielokuvistasi ja -peleistäsi! Tyylikkäällä ja matalaprofiilisella soundbarilla äänet kuulostavat selkeämmiltä ja tehosteet tehokkaammilta. Edistyksellisen äänitekniikan ansiosta voit uppoutua ääneen, katsoitpa mitä tahansa.

Näytä kaikki edut

Parempi ääni kaikelle viihteelle

  • 2.0 kanavaa

  • Enintään 120 W HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Yksinkertaisesti parempi TV:n ääni

Yksinkertaisesti parempi TV:n ääni

Soundbarin 2.0-kanavat ja mukaansatempaava äänitekniikka tuovat uudenlaisen äänen suosikkisisältöösi. Neljän EQ-tilan avulla voit valita äänityylin, joka sopii katselemasi sisällön toistamiseen. Saat lisäksi selkeämmät äänet missä tahansa tilassa, jos otat käyttöön dialogintehostustoiminnon.

DTS Virtual:X tarjoaa mukaansatempaavan 3D-äänen missä tahansa huoneessa

DTS Virtual:X tarjoaa mukaansatempaavan 3D-äänen missä tahansa huoneessa

DTS Virtual:X -yhteensopivuus mullistaa TV-äänen ja luo virtuaalisen 3D-äänikokemuksen, mitä tahansa ruudulla tapahtuukin! Et tarvitse lisäkaiuttimia, ja tekniikka toimii missä tahansa huoneessa: ota se käyttöön soundbarin kaukosäätimellä tai Philips Home Entertainment -sovelluksella.

Dolby Digital Plus. Elokuvateatteritasoinen ääni kotona

Dolby Digital Plus. Elokuvateatteritasoinen ääni kotona

Saat eturivin paikat kaikkeen mitä katsot tai pelaat. Tämä Dolby Digital Plus -yhteensopiva soundbar tuottaa surround-äänikokemuksen ilman lisäkaiuttimia. Kuulet ja tunnet eron.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

17/02/2026

France

France

PARFAIT POUR UN SALON!

Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)

Edut

Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone

Haitat

Rien vu le prix

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

30/04/2026

Deutschland

Deutschland

Spitze

Arvioitu tuote: TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

Arvioitu tuote: TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit schlecht

Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten

Arvioitu tuote: TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

Arvioitu tuote: TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

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