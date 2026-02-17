Parempi ääni kaikelle viihteelle

Nauti entistä enemmän lempielokuvistasi ja -peleistäsi! Tyylikkäällä ja matalaprofiilisella soundbarilla äänet kuulostavat selkeämmiltä ja tehosteet tehokkaammilta. Edistyksellisen äänitekniikan ansiosta voit uppoutua ääneen, katsoitpa mitä tahansa.