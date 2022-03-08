2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAE1105PK/00
Saatavilla
Jykevä basso 8,6 mm:n elementeillä
Kullattu liitin
Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet
Johtoon sijoitettu kaukosäädin
Ota suosikkikappaleesi mukaan minne tahansa. Nämä kuulokkeet tuottavat syvät bassoäänet tehokkailla 8,6 mm:n neodyymikaiutinelementeillä. Niissä on kullattu liitin.
Ergonominen ääniputki ja kolme erikokoista vaihdettavaa kumisuojusta takaavat miellyttävän istuvuuden. Nauti lempimusiikistasi joka sekunti.
Vastaa puheluun ja keskeytä soittolista koskettamatta älypuhelinta. Hieno homma, jos biisi on juuri pääsemässä vauhtiin ja haluat ehdottomasti kuulla parhaat kohdat.
2.0
5:stä
1
Arvio
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
Arvioitu tuote: TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Arvioitu tuote: TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires