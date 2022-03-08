TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Oma musiikki, omat värit
  • Oma musiikki, omat värit
  • Oma musiikki, omat värit
  • Oma musiikki, omat värit
  • Oma musiikki, omat värit
  • Oma musiikki, omat värit
  • Oma musiikki, omat värit
  • Oma musiikki, omat värit
  • Oma musiikki, omat värit
  • Oma musiikki, omat värit
  • Oma musiikki, omat värit
  • Oma musiikki, omat värit

Tuotanto lopetettu

Johdolliset nappikuulokkeet

TAE1105PK/00

2
| (1) Arvio

Saatavilla

Musta
Musta
Sininen
Sininen
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen
Valkoinen
Valkoinen
Oma musiikki, omat värit
Nämä johdolliset nappikuulokkeet pitävät musiikin tuoreena ja täydentävät tyylisi. Basso kuulostaa jykevältä näyttävistä kuulokkeista, jotka sopivat mukavasti korviin. Tarvitsetko puhelimen ääniavustajaa? Käytä kaukosäädintä johdossa.
Näytä kaikki edut

Oma musiikki, omat värit

  • Jykevä basso 8,6 mm:n elementeillä

  • Kullattu liitin

  • Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet

  • Johtoon sijoitettu kaukosäädin

Syvä basso, selkeä ääni.

Ota suosikkikappaleesi mukaan minne tahansa. Nämä kuulokkeet tuottavat syvät bassoäänet tehokkailla 8,6 mm:n neodyymikaiutinelementeillä. Niissä on kullattu liitin.

Nauti kuuntelusta mukavasti

Ergonominen ääniputki ja kolme erikokoista vaihdettavaa kumisuojusta takaavat miellyttävän istuvuuden. Nauti lempimusiikistasi joka sekunti.

Johtoon sijoitettu kaukosäädin. Vaihda soittolistasta puheluun

Vastaa puheluun ja keskeytä soittolista koskettamatta älypuhelinta. Hieno homma, jos biisi on juuri pääsemässä vauhtiin ja haluat ehdottomasti kuulla parhaat kohdat.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.0

5:stä

1

Arvio

5
4
3
1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

Arvioitu tuote: TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Arvioitu tuote: TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.