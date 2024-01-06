12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat

12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suuria näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.