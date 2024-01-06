2 vuoden takuu
TAEP200/12
Nauti kaikesta sisällöstä – DVD-levyltä tai USB-liitännän kautta
Unelmalaite! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin TAEP200-DVD-soitin on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.
USB 2.0
12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suuria näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.
Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.
Videosta ja TV:stä riippumatta näyttöönsovitus takaa, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvaruudun ala- ja yläreunassa ei ole mustia palkkeja, eikä mitään manuaalisia säätöjä tarvita. Paina vain näyttöönsovituspainiketta, valitse formaatti ja nauti elokuvasta koko näytössä
3.2
5:stä
70
Arviot
Pigge 1111
06/01/2024
Sverige
Vahvistettu ostaja
Enkel och bra
Liten i formatet, enkel och lätt att installera och använda.
Edut
Lågt pris
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAEP200 DVD-spelare
Käyttöpäivä 2023-07-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAEP200 DVD-spelare
Käyttöpäivä 2023-07-06
Mason4315
19/09/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great product
Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.
Edut
Easy set up
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAEP200 DVD player
Käyttöpäivä 2021-08-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAEP200 DVD player
Käyttöpäivä 2021-08-19
Nobby 20
11/09/2026
Deutschland
Vahvistettu ostaja
CD PLAYER
Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.
Arvioitu tuote: 2000 series TAEP200 DVD-Player
Käyttöpäivä 2026-07-08
Arvioitu tuote: 2000 series TAEP200 DVD-Player
Käyttöpäivä 2026-07-08
Termit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI Trade Dress sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.