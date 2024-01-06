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2000 seriesDVD-laite

TAEP200/12

3.2

| (70) Arviot

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen

Nauti kaikesta sisällöstä – DVD-levyltä tai USB-liitännän kautta

Unelmalaite! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin TAEP200-DVD-soitin on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

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Nauti kaikesta sisällöstä – DVD-levyltä tai USB-liitännän kautta

  • USB 2.0

12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat

12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat

12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suuria näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

Näyttöönsovitus optimoi katselun joka kerralla

Näyttöönsovitus optimoi katselun joka kerralla

Videosta ja TV:stä riippumatta näyttöönsovitus takaa, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvaruudun ala- ja yläreunassa ei ole mustia palkkeja, eikä mitään manuaalisia säätöjä tarvita. Paina vain näyttöönsovituspainiketta, valitse formaatti ja nauti elokuvasta koko näytössä

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.2

5:stä

70

Arviot

06/01/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Enkel och bra

Liten i formatet, enkel och lätt att installera och använda.

Edut

Lågt pris

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAEP200 DVD-spelare

Käyttöpäivä 2023-07-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAEP200 DVD-spelare

Käyttöpäivä 2023-07-06

19/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great product

Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.

Edut

Easy set up

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAEP200 DVD player

Käyttöpäivä 2021-08-19

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAEP200 DVD player

Käyttöpäivä 2021-08-19

11/09/2026

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

CD PLAYER

Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.

Arvioitu tuote: 2000 series TAEP200 DVD-Player

Käyttöpäivä 2026-07-08

Arvioitu tuote: 2000 series TAEP200 DVD-Player

Käyttöpäivä 2026-07-08

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  1. Termit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI Trade Dress sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.