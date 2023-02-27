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  • Oma musiikkisi, oma tyylisi.
  • Oma musiikkisi, oma tyylisi.
  • Oma musiikkisi, oma tyylisi.
  • Oma musiikkisi, oma tyylisi.
  • Oma musiikkisi, oma tyylisi.
  • Oma musiikkisi, oma tyylisi.
  • Oma musiikkisi, oma tyylisi.
  • Oma musiikkisi, oma tyylisi.
  • Oma musiikkisi, oma tyylisi.
  • Oma musiikkisi, oma tyylisi.

Tuotanto lopetettu

3000 seriesKorvat peittävät kuulokkeet

TAH4105BL/00

5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Punainen
Punainen
Sininen
Sininen
Valkoinen
Valkoinen
Oma musiikkisi, oma tyylisi.
Tunnet kuin olisit tanssilattialla. Nämä korvat peittävät kuulokkeet tuottavat selkeän äänen ja tehokkaan basson. Pehmustettu sanka tuntuu mukavalta ja mattavärivaihtoehdoista voit valita tyyliisi sopivimman.
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Oma musiikkisi, oma tyylisi.

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Kevyt kuulokesanka

  • Kompaktit, taittuvat

Syvä basso ja selkeä ääni

Elä uudelleen tanssilattian huippuhetket. Tehokkaat 32 mm:n neodyymielementit tuottavat jykevän basson ja selkeän äänentoiston. Suljettu takaosa eristää taustamelun erinomaisesti, joten voit nauttia lempikappaleesi jokaisesta sävelestä.

Kevyt, pehmustettu ja säädettävä kuulokesanka

Tyylikäs pehmustettu kuulokesanka on niin kevyt, että se tuskin tuntuu käytössä. Pehmeissä korvatyynyissä on selkeät merkinnät (R/L) ja voit kallistaa ne miellyttävään asentoon.

Taittuva rakenne. Helppo säilyttää.

Nauti bassoäänistä. Korvakupit taittuvat kokoon ja kääntyvät sisäänpäin, joten niiden säilyttäminen taskussa tai laukussa on helppoa. Taita kuulokkeet ja ota ne mukaasi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

27/02/2023

Suisse

Suisse

Philipsin työntekijä

Vahvistettu ostaja

Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.

[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.

Edut

eifach, handlich

Haitat

Keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

02/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ωραία ακουστικά

Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.

Edut

Ωραίος καθαρός ήχος.

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

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