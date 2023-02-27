2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAH4105BL/00
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Kevyt kuulokesanka
Kompaktit, taittuvat
Elä uudelleen tanssilattian huippuhetket. Tehokkaat 32 mm:n neodyymielementit tuottavat jykevän basson ja selkeän äänentoiston. Suljettu takaosa eristää taustamelun erinomaisesti, joten voit nauttia lempikappaleesi jokaisesta sävelestä.
Tyylikäs pehmustettu kuulokesanka on niin kevyt, että se tuskin tuntuu käytössä. Pehmeissä korvatyynyissä on selkeät merkinnät (R/L) ja voit kallistaa ne miellyttävään asentoon.
Nauti bassoäänistä. Korvakupit taittuvat kokoon ja kääntyvät sisäänpäin, joten niiden säilyttäminen taskussa tai laukussa on helppoa. Taita kuulokkeet ja ota ne mukaasi.
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
i_tüpfli
27/02/2023
Suisse
Philipsin työntekijä
Vahvistettu ostaja
Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.
[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.
Edut
eifach, handlich
Haitat
Keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
sana45
02/01/2021
Ελλάδα
Ωραία ακουστικά
Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.
Edut
Ωραίος καθαρός ήχος.
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής