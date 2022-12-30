Der Sound ist, besonders wenn der Kaufpreis beachtet wird, bestechend. Bisher war das Pairing mit allen Geräten ( Apple. Android, Windows 10/11 und einem älteren LG TV) super einfach. Der Kopfhörer sitzt angenehm, ist praktisch einklappbar und läuft ~ 30 Stunden, bevor der Akku aufgibt. Einziger Wehrmutstropfen war der Geruch. Fast Vier Wochen hat es gedauert, bis die " Ausdünstungen" sich verzogen hatten. Wir sind da Recht kritisch, haben den Kopfhörer deshalb mehrfach feucht abgewischt und auch wenig genutzt. Das finden wir bedauerlich, da sonst alles absolut zufriedenstellend ist. Inzwischen ist erfreulicher Weise alles im Normbereich. Im Garten schafft das System bei uns 30m, mehr Garten konnten wir uns in Hamburg nicht leisten.;-) Die Telefon Funktion haben wir noch nicht getestet. Also bis auf den einen erwähnten Punkte absolute Kaufempfehlung!