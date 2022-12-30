2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAH5205WT/00
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Kevyt
Kompaktit, taittuvat
Jopa 29 tuntia toistoaikaa
Korvat peittävien kuulokkeiden tehokkaat 40 mm:n neodyymielementit tuottavat selkeän äänen ja täyteläisen basson. Kun haluat vieläkin enemmän, paina bassotehostuspainiketta, niin huomaat eron heti.
Kahden tunnin USB-C-latauksella saat jopa 29 tuntia toistoaikaa. Jos virta alkaa olla vähissä, 15 minuutin pikalatauksella saa vielä 4 tuntia lisää aikaa musiikin kuunteluun. Irrotettavan äänijohdon ansiosta voit käyttää kuulokkeita myös langallisina.
Tyylikäs pehmustettu kuulokesanka on niin kevyt, että se tuskin tuntuu käytössä. Pehmeissä korvatyynyissä on selkeät merkinnät (R/L) ja voit kallistaa ne miellyttävään asentoon.
2.4
5:stä
29
Arviot
Eindhoven1891
30/12/2022
Norge
MEGET LETTE
Meget lette og behagelige. Gir meget god lyd til en fornuftig pris.
Edut
Meget lette og behagelige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH5205BK Trådløs hodetelefon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH5205BK Trådløs hodetelefon
Mammai
15/02/2024
Danmark
Vahvistettu ostaja
Letvægts komfortable høretelefoner
Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener
Edut
letvægt, komfort, batterilevetid
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Oksi_G
26/09/2024
Deutschland
Super Sound und mega bequem!
Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!
Edut
Lange Akkulaufzeit und Guter Klang
Haitat
Keine aktive Geräuschunterdrückung
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Toimintojen saatavuus voi vaihdella matkapuhelinmalleittain.
Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.