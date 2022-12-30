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  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa

Tuotanto lopetettu

Langattomat kuulokkeet

TAH5205WT/00

2.4
| (29) Arviot

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Täältä tulee bassoa
Laita kuulokkeet korville ja anna basson jytistä! Langattomissa korvat peittävissä kuulokkeissa on bassotehostuspainike, joten voimakkaampi basso on aivan käden ulottuvilla. Saat 29 tuntia toistoaikaa, pikalatauksen ja luotettavan Bluetooth-yhteyden, eikä sinulta jää mitään kuulematta.
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Täältä tulee bassoa

  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Kevyt

  • Kompaktit, taittuvat

  • Jopa 29 tuntia toistoaikaa

Tehokkaat 40 mm:n neodyymielementit. Bassotehostuspainike.

Tehokkaat 40 mm:n neodyymielementit. Bassotehostuspainike.

Korvat peittävien kuulokkeiden tehokkaat 40 mm:n neodyymielementit tuottavat selkeän äänen ja täyteläisen basson. Kun haluat vieläkin enemmän, paina bassotehostuspainiketta, niin huomaat eron heti.

29 tunnin toistoaika. USB-C-lataus.

29 tunnin toistoaika. USB-C-lataus.

Kahden tunnin USB-C-latauksella saat jopa 29 tuntia toistoaikaa. Jos virta alkaa olla vähissä, 15 minuutin pikalatauksella saa vielä 4 tuntia lisää aikaa musiikin kuunteluun. Irrotettavan äänijohdon ansiosta voit käyttää kuulokkeita myös langallisina.

Kevyt, pehmustettu ja säädettävä kuulokesanka.

Tyylikäs pehmustettu kuulokesanka on niin kevyt, että se tuskin tuntuu käytössä. Pehmeissä korvatyynyissä on selkeät merkinnät (R/L) ja voit kallistaa ne miellyttävään asentoon.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.4

5:stä

29

Arviot

30/12/2022

Norge

Norge

MEGET LETTE

Meget lette og behagelige. Gir meget god lyd til en fornuftig pris.

Edut

Meget lette og behagelige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH5205BK Trådløs hodetelefon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH5205BK Trådløs hodetelefon

15/02/2024

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Letvægts komfortable høretelefoner

Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener

Edut

letvægt, komfort, batterilevetid

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

26/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sound und mega bequem!

Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!

Edut

Lange Akkulaufzeit und Guter Klang

Haitat

Keine aktive Geräuschunterdrückung

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

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  2. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.