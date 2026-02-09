D'un point de vue confort : le casque est agréable à porter. Les coussinets englobent bien les oreilles et ne compriment pas trop, même lors d’une utilisation prolongée. Le bandeau est suffisamment rembourré pour ne pas être gênant . Le casque est léger et permet une utilisation même avec des lunettes de vue, sans que cela ne comprime trop. D’un point de vue sonore : son est clair et équilibré. Les basses sont présentes sans être trop envahissantes, les voix sont bien mises en avant et les aigus restent agréables sans être agressifs. la réduction de bruit en bien est super : elle permet d’atténuer le trafic, environnement, et conversation lors des transports en commun et ainsi une vraie immersion. La connexion Bluetooth se fait rapidement et sans problème particulier avec le téléphone, et la batterie. Quant à elle tient plusieurs jours sans avoir besoin d’être rechargé ce qui est un très bon point . Le design blanc et sobre et élégant. C’est un casque simple qui remplit toutes ses fonctions, et reste ainsi dans une gamme abordable avec un rapport qualité prix parfait. Je recommande pour un usage au quotidien simple et performant.