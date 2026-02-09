2 vuoden takuu
TAH8000EWT/00
Yksityiskohtainen, luonnollinen ääni
Vaihdettava akku
Pro-melunvaimennus
Jopa 70 tuntia toistoaikaa
Silkkipäällystetyt 40 mm:n elementit toistavat äänen pienetkin yksityiskohdat, ja dynaaminen basso takaa täyteläisen basson myös pienellä äänenvoimakkuudella. LDAC- ja LC3-koodekkien tuen ansiosta saat kaiken irti suuren resoluution suoratoistosta. Voit kuunnella musiikkia myös USB-C-johdon kautta, ja ottamalla tilaäänen käyttöön sovelluksesta saat entistä mukaansatempaavamman kuuntelukokemuksen.
Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.
Puheluiden aikana mikrofonit ja melua vaimentava algoritmi poimivat yhdessä puheesi ja hiljentävät taustamelua. Äänesi kuuluu selkeästi jopa vilkkaalla kadulla tuulisena päivänä, eivätkä ympäristösi äänet häiritse puhekumppaniasi.
4.0
5:stä
15
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
Bail62
09/02/2026
France
Parfait design et son
J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .
Edut
Qualité de son
Haitat
Aucun
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8000EWT Casque circum-aural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8000EWT Casque circum-aural
GP31
19/01/2026
Nederland
Comfortabel en ideaal voor reizen
Ik heb deze koptelefoon getest en ben erg tevreden. Hij voelt stevig aan, maar is tegelijk zacht bij de oren, wat meteen een kwalitatieve indruk geeft. De koptelefoon wordt geleverd in een mooie en stevige hardcase die goede bescherming biedt. Daarnaast kan hij makkelijk worden opgevouwen, waardoor hij perfect in de case past en handig is om mee te nemen. Wat ik ook erg fijn vond, is dat er een AUX-kabel bij zit. Deze kwam goed van pas tijdens mijn vliegreis, omdat ik de koptelefoon zonder problemen kon gebruiken met het mediasysteem in het vliegtuig. Het geluid is van hoge kwaliteit: helder, krachtig en prettig om lange tijd naar te luisteren. De batterij gaat bovendien lang mee en is ook nog eens snel weer opgeladen. Ik heb de witte variant en het is mooi! Al met al vind ik dit een geweldige koptelefoon voor een goede prijs. Zeker een aanrader!
Edut
Harde case, Aux Cable, Noise cancelling
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Manon3838
19/01/2026
France
Pratique, esthétique, son clair et agreable.
Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!
Edut
Prix, esthétique, son, confort
Haitat
Changement des coussinets impossible
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8000EWT Casque circum-aural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8000EWT Casque circum-aural