2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAJS50/00
Koti on siellä, missä musiikki
Tämä Bluetooth-kaiutin saa olosi tuntumaan kotoisalta. Toistoaika on 20 tuntia, ja kaiutin toimii myös virtalähteenä. Villasekoitekangas ja kiillotettu ruostumaton teräksinen yläosa sopivat minimalistisimpaankin sisustukseen.
Bluetooth®
30 W:n lähtöteho
20 tunnin toistoaika
Sisäinen virtalähdetoiminto
Yhteistyössä Georg Jensenin kanssa suunniteltu kompakti Bluetooth-kaiutin on yksinkertaisen kaunis, mutta silti ajattoman tyylikäs. Kiillotetusta teräksestä valmistettu yläosa ja Kvadrat-kaiutinkangas täydentävät tyylikkäästi toisiaan. Kaiutin on loistava esimerkki Philipsin ja Georg Jensenin menestyksekkäästä yhteistyöstä.
Kaiutin on päällystetty laadukkaalla kaiutinkankaalla, jonka on luonut huippuvalmistaja Kvadrat. Upea villasekoitemateriaali on akustisesti läpinäkyvää, joten jokainen yksityiskohta välittyy kaiuttimesta huoneeseen vapaasti.
Täyteen ladatun akun virta riittää 20 tunnin toistoaikaan, ja langaton kantama on jopa 20 m. Pariliittämällä samanlaiseen Philips Georg Jensen -kaiuttimeen voit nauttia musiikista stereona. Paina vain kaiuttimen pariliitospainiketta.
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