Philips & Georg Jensen Collection -mallisto

Yhteistyössä Georg Jensenin kanssa suunniteltu kompakti Bluetooth-kaiutin on yksinkertaisen kaunis, mutta silti ajattoman tyylikäs. Kiillotetusta teräksestä valmistettu yläosa ja Kvadrat-kaiutinkangas täydentävät tyylikkäästi toisiaan. Kaiutin on loistava esimerkki Philipsin ja Georg Jensenin menestyksekkäästä yhteistyöstä.