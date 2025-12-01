2 vuoden takuu
TAK2000BL/00
Saatavilla
Korvien päälle asetettavat kuulokkeet
Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliin asti
Mukautettava, mukana äänenjako
Kestävät ja taitettavat
Kuulokkeet on suunniteltu turvallisiksi lasten korville ja niiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 desibeliin. Musiikki, piirretyt, elokuvat, opetusvideot – mitä tahansa lapset kuuntelevatkin, voit olla varma, että he eivät kuuntele sitä liian kovalla.
Pienemmät korvakupit ja pehmeät korvatyynyt tekevät näistä kevyistä kuulokkeista mukavat lapsille. Pehmeä kuulokesanka on helppo säätää sopivaksi, ja sen takana on pisteet, joiden avulla lapset näkevät, miten kuulokkeet puetaan.
Värikkäät kuulokkeet erottuvat hienosti joukosta – ja lapset voivat räätälöidä ne omilla taideteoksillaan! Nosta korvakupin läpinäkyvää ikkunaa, lisää lapsen piirustus tai maalaus, ja napsauta ikkuna kiinni.
4.7
5:stä
23
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Riri88
01/12/2025
Sverige
Bekväma hörlurar med bra ljud
Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!
Edut
Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.
Haitat
Inga än så länge.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Alice_3738
18/11/2025
Sverige
Snygga, bekväma och välljudande hörlurar
Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.
Edut
Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Mackans
24/09/2025
Sverige
Bra ljud och bra passform
Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä turvallisen kuuntelun EN 50332 -standardien mukaisesti.