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  • Tosi turvallista, tosi hauskaa!
  • Tosi turvallista, tosi hauskaa!
  • Tosi turvallista, tosi hauskaa!
  • Tosi turvallista, tosi hauskaa!
  • Tosi turvallista, tosi hauskaa!
  • Tosi turvallista, tosi hauskaa!
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  • Tosi turvallista, tosi hauskaa!
  • Tosi turvallista, tosi hauskaa!
  • Tosi turvallista, tosi hauskaa!
  • Tosi turvallista, tosi hauskaa!
  • Tosi turvallista, tosi hauskaa!

Korvat peittävät lasten kuulokkeet

TAK2000BL/00

4.7
| (23) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Blue
Blue
Kirkas sinivihreä
Kirkas sinivihreä
Pink
Pink
Punavioletti
Punavioletti
Tosi turvallista, tosi hauskaa!
Päästä lapset rokkaamaan näiden värikkäiden langallisten kuulokkeiden kanssa! Ne ovat kevyet, kestävät ja rajoitetut turvalliseen äänenvoimakkuuteen. Tuliko kavereita kylään? Äänenjaon ansiosta lapset voivat ketjuttaa kuulokkeensa kaverin kuulokkeisiin ja kuunnella yhdessä.
Näytä kaikki edut

Tosi turvallista, tosi hauskaa!

  • Korvien päälle asetettavat kuulokkeet

  • Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliin asti

  • Mukautettava, mukana äänenjako

  • Kestävät ja taitettavat

Aina turvalliset ja hauskat. Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä

Aina turvalliset ja hauskat. Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä

Kuulokkeet on suunniteltu turvallisiksi lasten korville ja niiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 desibeliin. Musiikki, piirretyt, elokuvat, opetusvideot – mitä tahansa lapset kuuntelevatkin, voit olla varma, että he eivät kuuntele sitä liian kovalla.

Lapsiystävällistä mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Lapsiystävällistä mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Pienemmät korvakupit ja pehmeät korvatyynyt tekevät näistä kevyistä kuulokkeista mukavat lapsille. Pehmeä kuulokesanka on helppo säätää sopivaksi, ja sen takana on pisteet, joiden avulla lapset näkevät, miten kuulokkeet puetaan.

Värikäs malli ja muunneltavat korvakupit

Värikäs malli ja muunneltavat korvakupit

Värikkäät kuulokkeet erottuvat hienosti joukosta – ja lapset voivat räätälöidä ne omilla taideteoksillaan! Nosta korvakupin läpinäkyvää ikkunaa, lisää lapsen piirustus tai maalaus, ja napsauta ikkuna kiinni.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

23

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

01/12/2025

Sverige

Sverige

Bekväma hörlurar med bra ljud

Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!

Edut

Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.

Haitat

Inga än så länge.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

18/11/2025

Sverige

Sverige

Snygga, bekväma och välljudande hörlurar

Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.

Edut

Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

24/09/2025

Sverige

Sverige

Bra ljud och bra passform

Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä turvallisen kuuntelun EN 50332 -standardien mukaisesti.