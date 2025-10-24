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Langattomat lasten korvan päälle asetettavat kuulokkeet

TAK4200MP/00

4.6

| (24) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta

2 Palkinnot

Saatavilla

Punavioletti
Punavioletti
Sininen
Sininen
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen

Turvalliset, hauskat ja matkustamiseen sopivat

Korvakuppien värikkäät LED-valot ja hauska langaton äänenjakotoiminto tekevät näistä kuulokkeista lasten suosikit. Äänenvoimakkuus on rajoitettu nuorten korville sopivaksi, ja erityisen matkatilan ansiosta lapset voivat kuunnella turvallisesti myös meluisammissa ympäristöissä.

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Turvalliset, hauskat ja matkustamiseen sopivat

  • Langattomat korvan päälle asetettavat kuulokkeet

  • Äänenvoimakkuus rajoitettu 85 dB:iin

  • LED-valot. Äänenjako

  • Kestävät ja taitettavat

Aina turvalliset, aina hauskat. Äänenvoimakkuusrajat kotiin ja matkoille*

Aina turvalliset, aina hauskat. Äänenvoimakkuusrajat kotiin ja matkoille*

Nämä erityisesti nuorten korville tavallista turvallisemmiksi suunnitellut kuulokkeet on rajoitettu 75 dB:n äänenvoimakkuuteen kotona tapahtuvaa kuuntelua tai opiskelua varten. Kun kuulokkeita käytetään meluisammissa ympäristöissä kodin ulkopuolella, vanhemmat voivat asettaa Philips Headphones -sovelluksella matkatilan äänenvoimakkuusrajaksi 85 dB.*

Lapsiystävällistä mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Lapsiystävällistä mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Korvakuppien alapuolella olevien suurten pyöreiden ohjauspainikkeiden ansiosta lasten on helppo käyttää näitä kuulokkeita, ja pienet, pehmeästi pehmustetut korvakupit tekevät niistä mukavat käyttää. Pehmustettua pääpantaa on helppo säätää täydellisen istuvuuden saavuttamiseksi, ja sen takaosassa olevat pisteet auttavat lapsia näkemään, miten päin kuulokkeet puetaan.

Värikäs muotoilu ja LED-valot

Värikäs muotoilu ja LED-valot

Korvakuppien värikkäät LED-valot ja kuulokkeiden monivärinen muotoilu tekevät niistä juuri sopivalla tavalla huomiota herättävät. LED-valot voidaan asettaa hohtamaan eri väreissä: loistava valinta lapsille, jotka haluavat ilmaista omaa tyyliään.

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Palkinnot

  • Kuva: TPV_PBTAWARD127
  • Kuva: TPV_PBTAWARD135

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

24

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

1

24/10/2025

Sverige

Sverige

Mycket bra hörlurar

Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2024-09-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2024-09-24

24/09/2025

Sverige

Sverige

Fina hörlurar med barnanpassat ljud

Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2025-08-24

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2025-08-24

13/08/2025

Sverige

Sverige

Hörlurar som har flera funktioner!

Vilka häftiga hörlurar! Min dotter är riktigt nöjd och något som hon uppskattade främst var att ljudet inte är lika högljutt som på hennes pappas hörlurar. Hon tyckte dessa var behagliga både när det gäller ljud och komfort kring öronen. Ljudet är begränsat till en viss nivå för barnens öronen och säkerhet vilket jag tycker är bra. Sen var hörlurarna olika led ljus som också var extra roligt när det är mörkt i rummet, blir lite disco känsla över det hela för barnet. Det blir lite allt i ett både att lyssna på musik eller storytel ostört, men samtidigt ha häftig belysning i gång samtidigt. Dessa hörlurar är något barn verkligen uppskattar. Man kan även koppla dom med en app och styra allt därifrån. Jag kan verkligen rekommendera hörlurarna till andra föräldrar vars barn behöver hörlurar med det lilla extra!

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2025-07-13

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2025-07-13

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Äänenvoimakkuus on rajoitettu normaalitilassa 75 dB:iin ja matkatilassa 85 dB:iin turvallista kuuntelua koskevien EN 50332 -standardien mukaisesti.