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Tuotanto lopetettu

Lasten langattomat open-ear-kuulokkeet

TAK4607GY/00

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Harmaa
Harmaa
Vihreä
Vihreä

Täydellinen äänentoistoon

Näillä langattomilla open-ear-kuulokkeilla lapsesi kuulee kaiken. Säädä toistoaikaa ja äänenvoimakkuutta Philips-sovelluksen kautta. Napakasti istuvan muotoilun ja säädettävän kuulokesangan ansiosta kuulokkeet mukautuvat lapsesi kasvuun eivätkä putoa leikin tiimellyksessä.

Näytä kaikki edut

Täydellinen äänentoistoon

  • Langattomat open-ear-kuulokkeet

  • Luujohtumiseen perustuvat

  • Sovelluspohjainen lapsilukko

  • IPX5-vesitiivis

Mukava, avoin muotoilu

Mukava, avoin muotoilu

Lapset ovat aina liikkeellä. Näiden kevyiden kuulokkeiden korvakupit painottuvat lapsesi korvien etupuolelle, joten kuulokkeet pysyvät tukevasti ja mukavasti päässä riippumatta siitä, pelaavatko he, osallistuvatko he etäoppitunneille vai kuuntelevatko he musiikkia.

Avoin muotoilu. Esteetön havainnointi.

Avoin muotoilu. Esteetön havainnointi.

Näissä kuulokkeissa on luujohtumiseen perustuva tekniikka, jonka avulla lapsesi voi kuunnella musiikkia, oppitunteja ja pelejä. Tämä tekniikka mahdollistaa kuulokkeiden kuppien painottumisen korvien etupuolelle varmistaen, että lapsesi kuulee kaiken ympärillään tapahtuvan.

Vanhemmat voivat rajoittaa äänenvoimakkuutta ja toistoaikaa Philips-sovelluksella

Vanhemmat voivat rajoittaa äänenvoimakkuutta ja toistoaikaa Philips-sovelluksella

Rajoita helposti sekä äänenvoimakkuutta että toistoaikaa Philips-sovelluksen avulla. Kuulokkeiden desibelitaso on rajoitettu 85 desibeliin, mutta sen voi tarvittaessa säätää pienemmäksikin. Aseta toistoaika päivän tai viikon mukaan, jolloin äänikehote muistuttaa lapsia, kun aika on lopussa!

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Edut

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Haitat

Weinig varianten qua kleur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Käyttöpäivä 2021-12-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Käyttöpäivä 2021-12-16

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.

  2. Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä turvallisen kuuntelun EN 50332 -standardien mukaisesti.