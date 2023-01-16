2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAK4607GY/00
Täydellinen äänentoistoon
Näillä langattomilla open-ear-kuulokkeilla lapsesi kuulee kaiken. Säädä toistoaikaa ja äänenvoimakkuutta Philips-sovelluksen kautta. Napakasti istuvan muotoilun ja säädettävän kuulokesangan ansiosta kuulokkeet mukautuvat lapsesi kasvuun eivätkä putoa leikin tiimellyksessä.
Langattomat open-ear-kuulokkeet
Luujohtumiseen perustuvat
Sovelluspohjainen lapsilukko
IPX5-vesitiivis
Lapset ovat aina liikkeellä. Näiden kevyiden kuulokkeiden korvakupit painottuvat lapsesi korvien etupuolelle, joten kuulokkeet pysyvät tukevasti ja mukavasti päässä riippumatta siitä, pelaavatko he, osallistuvatko he etäoppitunneille vai kuuntelevatko he musiikkia.
Näissä kuulokkeissa on luujohtumiseen perustuva tekniikka, jonka avulla lapsesi voi kuunnella musiikkia, oppitunteja ja pelejä. Tämä tekniikka mahdollistaa kuulokkeiden kuppien painottumisen korvien etupuolelle varmistaen, että lapsesi kuulee kaiken ympärillään tapahtuvan.
Rajoita helposti sekä äänenvoimakkuutta että toistoaikaa Philips-sovelluksen avulla. Kuulokkeiden desibelitaso on rajoitettu 85 desibeliin, mutta sen voi tarvittaessa säätää pienemmäksikin. Aseta toistoaika päivän tai viikon mukaan, jolloin äänikehote muistuttaa lapsia, kun aika on lopussa!
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Jansen010010
16/01/2023
Nederland
Heel fijn en vooral heel veilig
Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.
Edut
Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust
Haitat
Weinig varianten qua kleur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Käyttöpäivä 2021-12-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Käyttöpäivä 2021-12-16
Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.
Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä turvallisen kuuntelun EN 50332 -standardien mukaisesti.