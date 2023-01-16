Mukava, avoin muotoilu

Lapset ovat aina liikkeellä. Näiden kevyiden kuulokkeiden korvakupit painottuvat lapsesi korvien etupuolelle, joten kuulokkeet pysyvät tukevasti ja mukavasti päässä riippumatta siitä, pelaavatko he, osallistuvatko he etäoppitunneille vai kuuntelevatko he musiikkia.