2 vuoden takuu
TAK5500RT/00
Saatavilla
Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliin asti
Pro-melunvaimennus
Langaton äänenjako
Kestävät ja taitettavat
Nämä kuulokkeet istuvat mukavasti korvien päälle ja vaimentavat passiivisesti ympäristön melua. Niiden 75 desibelin äänenvoimakkuuden rajoitus sopii kuunteluun hiljaisissa ympäristöissä. Meluisia ympäristöjä varten voi ottaa käyttöön melunvaimennuksen kuulokkeiden tai Philips Headphones -sovelluksen kautta – ja vanhemmat voivat määrittää matkatilan 85 desibelin rajoituksen sovelluksessa.
Mukautuva melunvaimennus muuttuu automaattisesti ympäristön mukaan, jotta lapset voivat keskittyä rauhassa – tai kuunnella meluisassa paikassa pyytämättä nostamaan äänenvoimakkuutta. Korvakuppien painikkeilla voi aktivoida taustaäänitilan, jotta lapset kuulevat, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Tila vahvistaa ihmisääniä, jotta he voivat kuulla äänesi riisumatta kuulokkeita.
Jos myös lapsesi kavereilla on Philips K5500 -kuulokkeet, he voivat ketjuttaa kuulokkeet langattomasti ja kuunnella samaa ääntä. Yhdet kuulokkeista liitetään älylaitteeseen, jota he haluavat kuunnella, ja sen jälkeen kummankin kaveruksen on painettava monitoimipainiketta, jotta he siirtyvät äänenjakotilaan.
5.0
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
meckilein87
29/09/2025
Deutschland
Perfekt für unterwegs
Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.
Arvioitu tuote: TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Arvioitu tuote: TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Mspower2006
23/09/2025
Deutschland
Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der
Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
FY1503
23/09/2025
Deutschland
Empfehlenswert!
Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!
Edut
Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Äänenvoimakkuuden rajoitus 75 desibeliä normaalitilassa ja 85 desibeliä matkatilassa turvallisen kuuntelun EN 50332 -standardien mukaisesti.