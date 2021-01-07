2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAKH402PK/00
Saatavilla
Ole kirkkain tähti
Rokkaa rytmikkäillä korvat peittävillä kuulokkeilla, joihin syttyy valo. Kestävissä, langattomissa kuulokkeissa on äänenvoimakkuudenrajoitus 85 desibeliin asti. Lapset voivat lisätä tyyliinsä värikkäitä valoja korvakuppien LED-paneelien avulla.
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvien päälle asetettavat
Pehmeät korvatyynyt
Lapset rakastavat näitä langattomia korvat peittäviä kuulokkeita automatkoilla ja viettäessään aikaa ruudun ääressä. 20 tunnin toistoaika yhdellä latauksella: viihdettä riittää vähintään muutamaksi päiväksi.
Suunniteltu erityisesti suojaamaan nuoria korvia. Näissä kuulokkeissa on 32 mm:n akustiset elementit, joissa on rajoitus 85 desibeliin asti . Voit olla huoletta, sillä lapsesi nauttivat musiikista, videoista ja peleistä turvallisesti.
Pehmeät korvatyynyt ja pehmeä kuulokesankatyyny tuntuu lapsista mukavalta, kun he kuuntelevat musiikkia tai katsovat suosikkitubettajiaan.
4.2
5:stä
5
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Cata78
07/01/2021
Italia
Philipsin työntekijä
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Edut
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Haitat
Sinceramente nessuo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAKH402PK Cuffia wireless
Käyttöpäivä 2019-12-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAKH402PK Cuffia wireless
Käyttöpäivä 2019-12-07
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Edut
pensado para los niños
Haitat
un poco más de autonomía
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Käyttöpäivä 2019-03-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Käyttöpäivä 2019-03-08
usuario imaginario
06/09/2021
España
Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.
Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Käyttöpäivä 2021-08-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Käyttöpäivä 2021-08-06