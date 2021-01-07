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Tuotanto lopetettu

Langattomat kuulokkeet

TAKH402PK/00

4.2

| (5) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Sininen
Sininen
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen

Ole kirkkain tähti

Rokkaa rytmikkäillä korvat peittävillä kuulokkeilla, joihin syttyy valo. Kestävissä, langattomissa kuulokkeissa on äänenvoimakkuudenrajoitus 85 desibeliin asti. Lapset voivat lisätä tyyliinsä värikkäitä valoja korvakuppien LED-paneelien avulla.

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Ole kirkkain tähti

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvien päälle asetettavat

  • Pehmeät korvatyynyt

20 tunnin toistoaika. Ei johtoja, ei sotkeutumista

Lapset rakastavat näitä langattomia korvat peittäviä kuulokkeita automatkoilla ja viettäessään aikaa ruudun ääressä. 20 tunnin toistoaika yhdellä latauksella: viihdettä riittää vähintään muutamaksi päiväksi.

32 millimetrin akustiset elementit. Kirkas ääni

Suunniteltu erityisesti suojaamaan nuoria korvia. Näissä kuulokkeissa on 32 mm:n akustiset elementit, joissa on rajoitus 85 desibeliin asti . Voit olla huoletta, sillä lapsesi nauttivat musiikista, videoista ja peleistä turvallisesti.

Miellyttävä korva- ja kuulokesankatyyny. Täydellinen nuorille korville

Pehmeät korvatyynyt ja pehmeä kuulokesankatyyny tuntuu lapsista mukavalta, kun he kuuntelevat musiikkia tai katsovat suosikkitubettajiaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

5

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

07/01/2021

Italia

Italia

Philipsin työntekijä

Eccezionale Dono Natalizio

[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top

Edut

Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina

Haitat

Sinceramente nessuo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAKH402PK Cuffia wireless

Käyttöpäivä 2019-12-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAKH402PK Cuffia wireless

Käyttöpäivä 2019-12-07

08/04/2020

España

España

regalazo

mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.

Edut

pensado para los niños

Haitat

un poco más de autonomía

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Käyttöpäivä 2019-03-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Käyttöpäivä 2019-03-08

06/09/2021

España

España

Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.

Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Käyttöpäivä 2021-08-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Käyttöpäivä 2021-08-06

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