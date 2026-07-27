2 vuoden takuu
Uusi
TAMS3YL/00
Säväyttävä ääni retrotyyliin
Älykäs latauskotelo
Mukautuva melunvaimennus
Jopa 42 tuntia toistoaikaa
Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.
Tämä älykotelo on laturi, mutta sillä voit myös hallita puheluja, toistoa, melunvaimennusta ja Auracast™-toimintoa tai ottaa käyttöön Lo-Fi-äänitilan. Voit jopa ottaa sen avulla kuvia etälaukaisemalla yhdistetyn laitteen kameran. Voit muuttaa kotelon 1,47-tuumaisen värikosketusnäytön ilmettä valitsemalla vinyyli-, kasetti- tai vahvistinanimaation.
Kun melunvaimennus ei ole käytössä, saat täydellä latauksella jopa 10 tuntia toistoaikaa, ja älykkäällä latauskotelolla vielä 32 tuntia lisää (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää 7 tunniksi ja kotelolla saat vielä 23 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, 15 minuutin latauksella saat 3 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.
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