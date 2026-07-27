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  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet
  • The Buds -nappikuulokkeet

Uusi

Moving SoundTäysin langattomat kuulokkeet

TAMS3YL/00

Saatavilla

Black
Black
Yellow
Yellow
The Buds -nappikuulokkeet
Värit erottuvat ja musiikki saa liikkeeseen. Näyttävät ja rennot The Buds -nappikuulokkeet pitävät tunnelman katossa lämpimällä, tarkalla äänentoistolla, ja niiden pyöreä älylatauskotelo on helppo sujauttaa taskuun. Vietä päivä omassa tahdissasi soittolistojesi parissa.
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The Buds -nappikuulokkeet

  • Säväyttävä ääni retrotyyliin

  • Älykäs latauskotelo

  • Mukautuva melunvaimennus

  • Jopa 42 tuntia toistoaikaa

Mukautuva melunvaimennus takaa rauhan

Mukautuva melunvaimennus takaa rauhan

Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

Jatka menoa pyöreän älylatauskotelon ansiosta

Jatka menoa pyöreän älylatauskotelon ansiosta

Tämä älykotelo on laturi, mutta sillä voit myös hallita puheluja, toistoa, melunvaimennusta ja Auracast™-toimintoa tai ottaa käyttöön Lo-Fi-äänitilan. Voit jopa ottaa sen avulla kuvia etälaukaisemalla yhdistetyn laitteen kameran. Voit muuttaa kotelon 1,47-tuumaisen värikosketusnäytön ilmettä valitsemalla vinyyli-, kasetti- tai vahvistinanimaation.

Nauti kauemmin jopa 42 tunnin toistoajan ansiosta

Nauti kauemmin jopa 42 tunnin toistoajan ansiosta

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, saat täydellä latauksella jopa 10 tuntia toistoaikaa, ja älykkäällä latauskotelolla vielä 32 tuntia lisää (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää 7 tunniksi ja kotelolla saat vielä 23 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, 15 minuutin latauksella saat 3 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.

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