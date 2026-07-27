Nauti kauemmin jopa 42 tunnin toistoajan ansiosta

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, saat täydellä latauksella jopa 10 tuntia toistoaikaa, ja älykkäällä latauskotelolla vielä 32 tuntia lisää (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää 7 tunniksi ja kotelolla saat vielä 23 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, 15 minuutin latauksella saat 3 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.