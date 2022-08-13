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Tuotanto lopetettu

Bluetooth-bilekaiutin

TANX100/10

3

| (3) Arviot

Menoa juhlintaan

Ota kunnon alku juhlintaan Bluetooth-kaiuttimella, jonka kanssa voit revitellä itse mikrofoniin! Saat 14 tuntia toistoaikaa, karaoketoiminnot ja valoefektit. Ääni on voimakas ja tehokas, ja kaiuttimeen voi liittää myös kitaran.

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Menoa juhlintaan

  • Bluetooth®

Mitat: 268 x 385 x 285 mm

Karaokeominaisuudet: kaiku, nais-/miesäänen vaihto, laulun vaimennus

Karaokeominaisuudet: kaiku, nais-/miesäänen vaihto, laulun vaimennus

Linjatulo ja -lähtö (3,5 mm)

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

3

Arviot

5
3
2

13/08/2022

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.

Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.

Edut

Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Käyttöpäivä 2021-07-13

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Käyttöpäivä 2021-07-13

01/08/2022

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Maravilha.

O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.

Edut

Mobilidade

Haitat

som mono

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Käyttöpäivä 2021-06-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Käyttöpäivä 2021-06-30

08/10/2023

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Mit Kabelverbindung zu leise

Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.

Edut

Bluetooth Verbindung ist gut

Haitat

Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!

Arvioitu tuote: TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Käyttöpäivä 2022-09-08

Arvioitu tuote: TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Käyttöpäivä 2022-09-08

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