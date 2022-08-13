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Tuotanto lopetettu
TANX100/10
Menoa juhlintaan
Ota kunnon alku juhlintaan Bluetooth-kaiuttimella, jonka kanssa voit revitellä itse mikrofoniin! Saat 14 tuntia toistoaikaa, karaoketoiminnot ja valoefektit. Ääni on voimakas ja tehokas, ja kaiuttimeen voi liittää myös kitaran.
Bluetooth®
Karaokeominaisuudet: kaiku, nais-/miesäänen vaihto, laulun vaimennus
3.0
5:stä
3
Arviot
Bassgrovver
13/08/2022
Portugal
Vahvistettu ostaja
Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.
Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.
Edut
Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Käyttöpäivä 2021-07-13
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Käyttöpäivä 2021-07-13
constantinoplo
01/08/2022
Portugal
Vahvistettu ostaja
Maravilha.
O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.
Edut
Mobilidade
Haitat
som mono
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Käyttöpäivä 2021-06-30
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Käyttöpäivä 2021-06-30
Peerrr
08/10/2023
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Mit Kabelverbindung zu leise
Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.
Edut
Bluetooth Verbindung ist gut
Haitat
Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!
Arvioitu tuote: TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Käyttöpäivä 2022-09-08
Arvioitu tuote: TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Käyttöpäivä 2022-09-08