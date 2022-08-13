Menoa juhlintaan

Ota kunnon alku juhlintaan Bluetooth-kaiuttimella, jonka kanssa voit revitellä itse mikrofoniin! Saat 14 tuntia toistoaikaa, karaoketoiminnot ja valoefektit. Ääni on voimakas ja tehokas, ja kaiuttimeen voi liittää myös kitaran.