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  • Herää valmiina lähtöön
  • Herää valmiina lähtöön
  • Herää valmiina lähtöön
  • Herää valmiina lähtöön
  • Herää valmiina lähtöön
  • Herää valmiina lähtöön

Kelloradio

TAR3205/12

3.1
| (42) Arviot
Herää valmiina lähtöön
Tämä digitaalinen FM-kelloradio helpottaa elämää. Kanavien selailu sujuu helposti esiasetuksilla, ja voit asettaa herätyksen, jossa radion äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen. Haluatko nukkua pidempään? Se käy torkkupainikkeella.
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Herää valmiina lähtöön

  • Digitaalinen FM-viritin

  • Kaksi herätysaikaa

Digitaalinen FM-radio

FM-virittimessä on hyvä vastaanotto, ja voit lisätä enintään 10 suosikkikanavaasi esiasetuksiksi. Kello näkyy näytössä selkeästi.

Uniajastin. Vaivu uneen kuunnellen radiota

Vaivu uneen suosikkiradiokanavasi kuuluessa taustalla. Voit asettaa uniajastimen soittamaan valittua asemaa jopa 2 tuntia. Kun ajastin on valmis, laite sammuu.

Kaksi herätysaikaa. Yksi kello, kaksi herätystä

Kahden herätysajan toiminnolla voit määrittää kaksi herätystä, ja hiljainen herätystoiminto lisää radion äänenvoimakkuutta vähitellen, jotta aamusi alkaa mukavasti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.1

5:stä

42

Arviot

04/01/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Klockradio

Supernöjd! Enkel att hantera. Somnar till den varje kväll. Tack vare att den stänger av sig själv!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR3205 Klockradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR3205 Klockradio

23/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Compact unit with bright display numerals

My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.

Edut

Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.

Haitat

I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR3205 Clock Radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR3205 Clock Radio

24/03/2025

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Zoals verwacht van Philips

Uitgebreide beschrijving en simpele bediening maakt dit product perfect!

Arvioitu tuote: TAR3205 Klokradio

Arvioitu tuote: TAR3205 Klokradio

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