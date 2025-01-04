2 vuoden takuu
TAR3205/12
Digitaalinen FM-viritin
Kaksi herätysaikaa
FM-virittimessä on hyvä vastaanotto, ja voit lisätä enintään 10 suosikkikanavaasi esiasetuksiksi. Kello näkyy näytössä selkeästi.
Vaivu uneen suosikkiradiokanavasi kuuluessa taustalla. Voit asettaa uniajastimen soittamaan valittua asemaa jopa 2 tuntia. Kun ajastin on valmis, laite sammuu.
Kahden herätysajan toiminnolla voit määrittää kaksi herätystä, ja hiljainen herätystoiminto lisää radion äänenvoimakkuutta vähitellen, jotta aamusi alkaa mukavasti.
3.1
5:stä
42
Arviot
Berlind
04/01/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Klockradio
Supernöjd! Enkel att hantera. Somnar till den varje kväll. Tack vare att den stänger av sig själv!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR3205 Klockradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR3205 Klockradio
DonaldO63
23/02/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Compact unit with bright display numerals
My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.
Edut
Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.
Haitat
I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR3205 Clock Radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR3205 Clock Radio
Hét merk!
24/03/2025
Nederland
Vahvistettu ostaja
Zoals verwacht van Philips
Uitgebreide beschrijving en simpele bediening maakt dit product perfect!
Arvioitu tuote: TAR3205 Klokradio
Arvioitu tuote: TAR3205 Klokradio