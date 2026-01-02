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TAR3205/12
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iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille
Tukee valittujen Philips Bluetooth -kaiuttimien, soundbarien, bilekaiuttimien, mikrojärjestelmien, CD soundmachine -laitteiden ja kannettavien radioiden ohjausta.
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