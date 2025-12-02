Vaikuttava ääni ja syvä basso kaikilla äänenvoimakkuuksilla

Tämä kannettava kaiutin kätkee kompaktin runkonsa sisään jopa 20 wattia (10 W RMS) toistotehoa. Kaksi passiivielementtiä ja ainutlaatuinen Bass+ -tekniikka takaavat syvän ja jykevän basson myös pienemmillä äänenvoimakkuuksilla. Kiinteän mikrofonin ansiosta voit vastata saapuvaan puheluun ilman, että puhelinta tarvitsee kaivaa esiin.