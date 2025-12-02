2 vuoden takuu
LED-valoshow
Bass+ ja Auracast™
20 tunnin toistoaika
Rannehihna ja roiskeenkestävä rakenne
Tämä kannettava kaiutin kätkee kompaktin runkonsa sisään jopa 20 wattia (10 W RMS) toistotehoa. Kaksi passiivielementtiä ja ainutlaatuinen Bass+ -tekniikka takaavat syvän ja jykevän basson myös pienemmillä äänenvoimakkuuksilla. Kiinteän mikrofonin ansiosta voit vastata saapuvaan puheluun ilman, että puhelinta tarvitsee kaivaa esiin.
Jopa 20 tunnin toistoajan ansiosta voit antaa musiikin soida pitkälle yöhön. Kätevä rannehihna helpottaa kantamista, ja IPX5-roiskeenkestävä rakenne suojaa kaiutinta sateelta ja roiskeilta. Saat 5 tuntia toistoaikaa vain 30 minuutin latauksella. Täyteen lataaminen kestää noin 2,5 tuntia.
Kun soittolista on valmis, Bluetooth® 5.4 tarjoaa vakaan yhteyden saumatonta suoratoistoa varten. Monipisteyhteyden ansiosta voit yhdistää kaiuttimeen kaksi Bluetooth®-laitetta kerrallaan. Kaiuttimessa on myös USB-A-portti, johon voi liittää kannettavan musiikkisoittimen tai muistitikun.
4.8
5:stä
8
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Cazt
02/12/2025
United Kingdom
Great Bluetooth Speaker
I am really impressed with this Bluetooth speaker, it’s really lightweight and is easy to carry using the handle provided. The sound is really good and I love that it lights up with different colours. It is ideal for home, holidays or days out. It is easy to connect to devices but I have found that you have to disconnect to use in different ones. Overall really happy with the speaker.
Edut
Lightweight great sound
Haitat
Trouble connecting to different devices without having to keep disconnecting from others
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Wioleta992
26/11/2025
United Kingdom
Great speaker
Very Nice quality speaker looks high quality and the sound is great, very good r For travelling and keep battery Life long
Edut
Quality
Haitat
Battery life
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Ohdorian
14/12/2025
Italia
Ottimo sound
Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti
Edut
Sound potente
Haitat
Nulla
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Auracast™-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n tavaramerkkejä.
IPX5-luokitus tarkoittaa, että kaiutin on suojattu vesiroiskeilta.