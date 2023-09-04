2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Menoksi! Pieni kaiutin, jossa on suuri ääni.
Surffaa. Juokse. Tanssi. Nyrkkeile. Mikä tahansa sinut saakin liikkeelle, tämä vedenpitävä kaksivärinen kaiutin seuraa mukanasi. Pienestä koosta huolimatta siinä on suuri ääni, ja hihnan ansiosta sitä on helppo kantaa. Nyt mennään!
IP67 pöly- ja vesitiivis
Vahvat bassoäänet
Sisäinen mikrofoni puheluja varten
Jopa 12 tuntia musiikkia
Puistoista leirintäalueille – ota lempimusiikkisi mukaan kaikkialle! Kahden passiivielementin ansiosta tämä kannettava kaiutin tarjoaa selkeän äänen ja vahvat bassoäänet. Haluatko rokata kovempaa? Pariliitä kaksi kaiutinta yhteen ja nauti stereoäänestä.
Haluatko lisää musiikkia? Tämä kaiutin pysyy vauhdissa yhtä kauan kuin sinäkin. Täyteen ladattu kaiutin toimii 12 tuntia. Se riittää mainiosti treenisessioon tai juhlaan leirinuotiolla.
Maastosta rannalle ja uima-altaalle – IP67-luokituksen ansiosta tämä kaiutin pääsee kaikkialle. Irrotettava hihna tekee sen kantamisesta helppoa, ja Bluetoothin 20 m:n kantama takaa, ettet jää paitsi nuotistakaan, vaikka puhelimesi olisi kaukana kaiuttimesta.
Palkinnot
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Deivi
04/09/2023
España
Resistente y potente
Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago
Edut
Resistencia y potencia de sonido
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS4807W Altavoz inalámbrico
Käyttöpäivä 2023-08-04
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS4807W Altavoz inalámbrico
Käyttöpäivä 2023-08-04
ATHOMETVAVA
31/08/2023
España
Buen sonido y alcance para actividades exteriores
El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.
Edut
Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.
Haitat
Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS4807W Altavoz inalámbrico
Käyttöpäivä 2022-07-31
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS4807W Altavoz inalámbrico
Käyttöpäivä 2022-07-31
IP67-luokituksen ansiosta kaiutinelementti on pölytiivis ja sen voi upottaa jopa metrin syvyyteen 30 minuutiksi.