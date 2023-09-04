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Tuotanto lopetettu

Langaton kaiutin

TAS4807B/00

5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen

Menoksi! Pieni kaiutin, jossa on suuri ääni.

Surffaa. Juokse. Tanssi. Nyrkkeile. Mikä tahansa sinut saakin liikkeelle, tämä vedenpitävä kaksivärinen kaiutin seuraa mukanasi. Pienestä koosta huolimatta siinä on suuri ääni, ja hihnan ansiosta sitä on helppo kantaa. Nyt mennään!

Näytä kaikki edut

Menoksi! Pieni kaiutin, jossa on suuri ääni.

  • IP67 pöly- ja vesitiivis

  • Vahvat bassoäänet

  • Sisäinen mikrofoni puheluja varten

  • Jopa 12 tuntia musiikkia

Pieni kaiutin. Suuri ääni

Pieni kaiutin. Suuri ääni

Puistoista leirintäalueille – ota lempimusiikkisi mukaan kaikkialle! Kahden passiivielementin ansiosta tämä kannettava kaiutin tarjoaa selkeän äänen ja vahvat bassoäänet. Haluatko rokata kovempaa? Pariliitä kaksi kaiutinta yhteen ja nauti stereoäänestä.

12 tunnin toistoaika Keskeytymätöntä musiikkia

12 tunnin toistoaika Keskeytymätöntä musiikkia

Haluatko lisää musiikkia? Tämä kaiutin pysyy vauhdissa yhtä kauan kuin sinäkin. Täyteen ladattu kaiutin toimii 12 tuntia. Se riittää mainiosti treenisessioon tai juhlaan leirinuotiolla.

IP67 pöly- ja vesitiivis. Valmiina rokkaamaan*

IP67 pöly- ja vesitiivis. Valmiina rokkaamaan*

Maastosta rannalle ja uima-altaalle – IP67-luokituksen ansiosta tämä kaiutin pääsee kaikkialle. Irrotettava hihna tekee sen kantamisesta helppoa, ja Bluetoothin 20 m:n kantama takaa, ettet jää paitsi nuotistakaan, vaikka puhelimesi olisi kaukana kaiuttimesta.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Kuva: TPV_PBTAWARD13

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

04/09/2023

España

España

Resistente y potente

Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago

Edut

Resistencia y potencia de sonido

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS4807W Altavoz inalámbrico

Käyttöpäivä 2023-08-04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS4807W Altavoz inalámbrico

Käyttöpäivä 2023-08-04

31/08/2023

España

España

Buen sonido y alcance para actividades exteriores

El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.

Edut

Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.

Haitat

Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS4807W Altavoz inalámbrico

Käyttöpäivä 2022-07-31

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS4807W Altavoz inalámbrico

Käyttöpäivä 2022-07-31

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. IP67-luokituksen ansiosta kaiutinelementti on pölytiivis ja sen voi upottaa jopa metrin syvyyteen 30 minuutiksi.