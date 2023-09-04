Menoksi! Pieni kaiutin, jossa on suuri ääni.

Surffaa. Juokse. Tanssi. Nyrkkeile. Mikä tahansa sinut saakin liikkeelle, tämä vedenpitävä kaksivärinen kaiutin seuraa mukanasi. Pienestä koosta huolimatta siinä on suuri ääni, ja hihnan ansiosta sitä on helppo kantaa. Nyt mennään!