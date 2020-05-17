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Tuotanto lopetettu

Langaton kaiutin

TAS5305/00

Kodin kekkereihin

Ota musiikki mukaasi kaikkialle vesitiiviissä Bluetooth-kaiuttimessa, joka on valmiina juhlintaan! Saat 12 tunnin toistoajan ja eloisat äänet sekä jykevät bassot. Värilliset LED-valot vilkkuvat musiikin tahtiin. Äänituloon voi liittää muita lähteitä.

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Kodin kekkereihin

  • Bluetooth®

  • 16 W:n lähtöteho

  • 12 tunnin toistoaika

  • IPX7-vesitiivis

Vedenpitävä ja valmiina lähtöön

Vedenpitävä ja valmiina lähtöön

Tämä kannettava Bluetooth-kaiutin on IPX7-vesitiivis eli se kestää jopa 30 minuutin täydellisen upotuksen enintään 1 metrin syvyiseen veteen. Voit juhlia suihkussa, altaalla, tai jopa altaassa! Langaton kantama on 20 m.

12 tunnin toistoaika riittää varmasti

12 tunnin toistoaika riittää varmasti

Ääni pysyy selkeänä myös suurilla äänenvoimakkuuksilla, ja passiivielementti tehostaa bassoa. Toistoaika on 12 tuntia, ja lataaminen täyteen kestää 6 tuntia. Haluatko isommat juhlat? Pariliitä samanlaiseen kaiuttimeen, jotta saat stereoäänen.

Valot musiikin mukaan. LED-valot

Valot musiikin mukaan. LED-valot

Valoshow toimii musiikin mukaan. Kaiuttimen päissä olevat LED-valot vilkkuvat äänen mukaan.

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