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Tuotanto lopetettu
TAS5305/00
Kodin kekkereihin
Ota musiikki mukaasi kaikkialle vesitiiviissä Bluetooth-kaiuttimessa, joka on valmiina juhlintaan! Saat 12 tunnin toistoajan ja eloisat äänet sekä jykevät bassot. Värilliset LED-valot vilkkuvat musiikin tahtiin. Äänituloon voi liittää muita lähteitä.
Bluetooth®
16 W:n lähtöteho
12 tunnin toistoaika
IPX7-vesitiivis
Tämä kannettava Bluetooth-kaiutin on IPX7-vesitiivis eli se kestää jopa 30 minuutin täydellisen upotuksen enintään 1 metrin syvyiseen veteen. Voit juhlia suihkussa, altaalla, tai jopa altaassa! Langaton kantama on 20 m.
Ääni pysyy selkeänä myös suurilla äänenvoimakkuuksilla, ja passiivielementti tehostaa bassoa. Toistoaika on 12 tuntia, ja lataaminen täyteen kestää 6 tuntia. Haluatko isommat juhlat? Pariliitä samanlaiseen kaiuttimeen, jotta saat stereoäänen.
Valoshow toimii musiikin mukaan. Kaiuttimen päissä olevat LED-valot vilkkuvat äänen mukaan.
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