2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Lisää ääntä! Suuri ääni jokaiseen seikkailuun.
Kuuntele musiikkia, joka innostaa sinua! Tämän vedenpitävän kaiuttimen suuri ääni kulkee mukanasi missä vain. Treenaatko puistossa tai tanssitko leiriä pystyttäessä? 24 tunnin toistoajan ja kantohihnan ansiosta olet aina valmiina.
IP67 pöly- ja vesitiivis
Vahvat äänet
Sisäinen mikrofoni puheluja varten
Jopa 24 tuntia musiikkia
Puistoista leirintäalueille – ota lempimusiikkisi mukaan kaikkialle! Kaksi 70 mm:n bassokaiutinta ja kaksi diskanttikaiutinta tuottavat selkeän äänen, ja lisäksi kaiutin näyttää upealta. Haluatko rokata kovempaa? Pariliitä kaksi kaiutinta yhteen ja nauti stereoäänestä.
Haluatko lisää musiikkia? Tämä kaiutin pysyy vauhdissa yhtä kauan kuin sinäkin. Täyteen ladattu kaiutin toimii 24 tuntia, ja varavirtalähteen ansiosta siihen liitettyjä laitteita voi ladata musiikin lakkaamatta.
Maastosta rannalle ja uima-altaalle – IP67-luokituksen ansiosta tämä kaiutin pääsee kaikkialle. Irrotettava hihna tekee sen kantamisesta helppoa, ja Bluetoothin 20 m:n kantama takaa, ettet jää paitsi nuotistakaan, vaikka puhelimesi olisi kaukana kaiuttimesta.
Palkinnot
3.5
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Hans32--
07/06/2023
Nederland
Super vol geluid voor de maat speaker!
Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.
Edut
Goed geluid, batterij, mooi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7807B Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2022-05-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7807B Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2022-05-07
PH-54
18/10/2024
België
Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker
Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?
Edut
prima geluid en makkelijk aan te sluiten
Haitat
(nog) geen, maar nog maar net in huis
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7807B Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2024-09-18
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7807B Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2024-09-18
Olaf11
10/06/2023
Deutschland
Philipsin työntekijä
Super Klang mit sattem Bass
[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte
Edut
Sound
Haitat
Lauter Gingle beim ein und ausschalten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Käyttöpäivä 2023-05-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Käyttöpäivä 2023-05-10
IP67-luokituksen ansiosta kaiutinelementti on pölytiivis ja sen voi upottaa jopa metrin syvyyteen 30 minuutiksi.