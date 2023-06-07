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Tuotanto lopetettu

Langaton kaiutin

TAS7807B/00

3.5

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen

Lisää ääntä! Suuri ääni jokaiseen seikkailuun.

Kuuntele musiikkia, joka innostaa sinua! Tämän vedenpitävän kaiuttimen suuri ääni kulkee mukanasi missä vain. Treenaatko puistossa tai tanssitko leiriä pystyttäessä? 24 tunnin toistoajan ja kantohihnan ansiosta olet aina valmiina.

Näytä kaikki edut

Lisää ääntä! Suuri ääni jokaiseen seikkailuun.

  • IP67 pöly- ja vesitiivis

  • Vahvat äänet

  • Sisäinen mikrofoni puheluja varten

  • Jopa 24 tuntia musiikkia

Suuri ääni svengaavassa paketissa

Suuri ääni svengaavassa paketissa

Puistoista leirintäalueille – ota lempimusiikkisi mukaan kaikkialle! Kaksi 70 mm:n bassokaiutinta ja kaksi diskanttikaiutinta tuottavat selkeän äänen, ja lisäksi kaiutin näyttää upealta. Haluatko rokata kovempaa? Pariliitä kaksi kaiutinta yhteen ja nauti stereoäänestä.

24 tunnin toistoaika. Pidä juhlat vauhdissa

24 tunnin toistoaika. Pidä juhlat vauhdissa

Haluatko lisää musiikkia? Tämä kaiutin pysyy vauhdissa yhtä kauan kuin sinäkin. Täyteen ladattu kaiutin toimii 24 tuntia, ja varavirtalähteen ansiosta siihen liitettyjä laitteita voi ladata musiikin lakkaamatta.

IP67 pöly- ja vesitiivis. Valmiina rokkaamaan*

IP67 pöly- ja vesitiivis. Valmiina rokkaamaan*

Maastosta rannalle ja uima-altaalle – IP67-luokituksen ansiosta tämä kaiutin pääsee kaikkialle. Irrotettava hihna tekee sen kantamisesta helppoa, ja Bluetoothin 20 m:n kantama takaa, ettet jää paitsi nuotistakaan, vaikka puhelimesi olisi kaukana kaiuttimesta.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Kuva: TPV_PBTAWARD13

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

07/06/2023

Nederland

Nederland

Super vol geluid voor de maat speaker!

Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.

Edut

Goed geluid, batterij, mooi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7807B Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2022-05-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7807B Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2022-05-07

18/10/2024

België

België

Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker

Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?

Edut

prima geluid en makkelijk aan te sluiten

Haitat

(nog) geen, maar nog maar net in huis

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7807B Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2024-09-18

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7807B Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2024-09-18

10/06/2023

Deutschland

Deutschland

Philipsin työntekijä

Super Klang mit sattem Bass

[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte

Edut

Sound

Haitat

Lauter Gingle beim ein und ausschalten

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Käyttöpäivä 2023-05-10

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Käyttöpäivä 2023-05-10

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IP67-luokituksen ansiosta kaiutinelementti on pölytiivis ja sen voi upottaa jopa metrin syvyyteen 30 minuutiksi.