Lisää ääntä! Suuri ääni jokaiseen seikkailuun.

Kuuntele musiikkia, joka innostaa sinua! Tämän vedenpitävän kaiuttimen suuri ääni kulkee mukanasi missä vain. Treenaatko puistossa tai tanssitko leiriä pystyttäessä? 24 tunnin toistoajan ja kantohihnan ansiosta olet aina valmiina.