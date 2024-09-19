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Täysin langattomat kuulokkeet

TAT1138BL/00

4.1

| (7) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Sininen
Sininen
Valkoinen
Valkoinen

Nauti kirkkaasta äänestä

Nauti täydellisen kirkkaasta äänestä. Näissä täysin langattomissa kuulokkeissa on 13 mm:n elementit, jotka tuottavat kauniin äänen ja jykevän basson, ja puheluja selkeyttävä tekoälymikrofoni. Kuulokkeissa on myös IPX4-luokituksen mukainen roiskeen- ja hienkestävyys sekä taskukokoinen latauskotelo, jolla saat 15 tuntia toistoaikaa.

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Nauti kirkkaasta äänestä

  • Selkeät puhelut

  • Jykevä basso 13 mm:n elementeillä

  • Ergonominen muotoilu lisää mukavuutta

  • Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Räätälöidyt 13 mm:n elementit täyteläiseen ääneen ja napakkaan bassoon

Kuule äänet juuri sellaisina kuin ne on tarkoitettu kuultaviksi. Näissä kuulokkeissa on räätälöidyt 13 mm:n dynaamiset elementit, jotka tarjoavat upean kuuntelukokemuksen. Elementtien suuri tehonkesto parantaa dynamiikkaa ja bassoa, joten yksikään rytmi ei jää kuulematta.

Ei huolta. Jopa 15 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Olipa päiväsi minkä mittainen tahansa, näissä kuulokkeissa riittää virtaa. Saat 5 tuntia toistoaikaa ja vielä 10 tuntia lisää, kun käytät näppärää taskukokoista latauskoteloa.

Tekoälymikrofoni selkeyttää puheluita

Älä anna ulkoisten häiriöäänten pilata kuuntelukokemustasi. Näissä kuulokkeissa on tekoälymikrofoni, jonka edistyksellinen algoritmi suodattaa pois ei-toivotut äänet ja takaa selkeät puhelut.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

7

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

19/09/2024

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang

Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.

Edut

Is perfekt für unterwegs

Haitat

Keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Käyttöpäivä 2024-08-19

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Käyttöpäivä 2024-08-19

27/04/2024

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.

Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.

Edut

Lange Akku laufzeit.

Haitat

Keine.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Käyttöpäivä 2023-03-27

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Käyttöpäivä 2023-03-27

27/03/2024

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr

Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht

Edut

Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr

Haitat

bisher ist mir nix negatives aufgefallen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Käyttöpäivä 2024-02-27

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Käyttöpäivä 2024-02-27

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  1. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.