2 vuoden takuu
TAT1138BL/00
Nauti kirkkaasta äänestä
Nauti täydellisen kirkkaasta äänestä. Näissä täysin langattomissa kuulokkeissa on 13 mm:n elementit, jotka tuottavat kauniin äänen ja jykevän basson, ja puheluja selkeyttävä tekoälymikrofoni. Kuulokkeissa on myös IPX4-luokituksen mukainen roiskeen- ja hienkestävyys sekä taskukokoinen latauskotelo, jolla saat 15 tuntia toistoaikaa.
Selkeät puhelut
Jykevä basso 13 mm:n elementeillä
Ergonominen muotoilu lisää mukavuutta
Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
Kuule äänet juuri sellaisina kuin ne on tarkoitettu kuultaviksi. Näissä kuulokkeissa on räätälöidyt 13 mm:n dynaamiset elementit, jotka tarjoavat upean kuuntelukokemuksen. Elementtien suuri tehonkesto parantaa dynamiikkaa ja bassoa, joten yksikään rytmi ei jää kuulematta.
Olipa päiväsi minkä mittainen tahansa, näissä kuulokkeissa riittää virtaa. Saat 5 tuntia toistoaikaa ja vielä 10 tuntia lisää, kun käytät näppärää taskukokoista latauskoteloa.
Älä anna ulkoisten häiriöäänten pilata kuuntelukokemustasi. Näissä kuulokkeissa on tekoälymikrofoni, jonka edistyksellinen algoritmi suodattaa pois ei-toivotut äänet ja takaa selkeät puhelut.
4.1
5:stä
7
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
ACHILLES 28
19/09/2024
Deutschland
Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang
Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.
Edut
Is perfekt für unterwegs
Haitat
Keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Käyttöpäivä 2024-08-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Käyttöpäivä 2024-08-19
Halstuch 87
27/04/2024
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.
Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.
Edut
Lange Akku laufzeit.
Haitat
Keine.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Käyttöpäivä 2023-03-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Käyttöpäivä 2023-03-27
Aerith
27/03/2024
Deutschland
Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr
Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht
Edut
Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr
Haitat
bisher ist mir nix negatives aufgefallen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Käyttöpäivä 2024-02-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Käyttöpäivä 2024-02-27
Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.