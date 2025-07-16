Nappaa mukaan

Yhdistä ja nappaa mukaan! Näissä upeissa täysin langattomissa kuulokkeissa on erittäin pieni latauskotelo, joka mahtuu taskuun ja tarjoaa luotettavan ja kätevän äänentoiston missä tahansa. Jopa 18 tunnin toistoaika ja IPX4-luokituksen roiskeen- ja hienkestävyys!