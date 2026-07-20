Upeaa ääntä pikkuruisista nappikuulokeista, jotka istuvat korviin kuin unelma

SecureFit-pintaiset korvatyynyt istuvat korviin kevyesti, mukavasti ja tiiviisti, mikä parantaa äänentoistoa entisestään. Esimerkiksi dynaamisen bassotoiminnon ansiosta voit nauttia lempikappaleistasi täysillä myös pienellä äänenvoimakkuudella.