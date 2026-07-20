2 vuoden takuu
TAT1300BK/00
Saatavilla
Pienet kuulokkeet. Hyvään hintaan
Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
Taskukokoinen latauskotelo
Mukavat SecureFit-korvatyynyt
SecureFit-pintaiset korvatyynyt istuvat korviin kevyesti, mukavasti ja tiiviisti, mikä parantaa äänentoistoa entisestään. Esimerkiksi dynaamisen bassotoiminnon ansiosta voit nauttia lempikappaleistasi täysillä myös pienellä äänenvoimakkuudella.
Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Microsoft Swift Pair -ominaisuutta.
Pieni latauskotelo on helppo sujauttaa taskuun tai ripustaa laukkuun tai vyöpidikkeeseen reikään pujotetusta hihnasta*. Monoäänitilan ansiosta voit käyttää toista korvanappia sillä välin, kun toinen latautuu.
Arviot
Kantohihna ei sisälly pakkaukseen.