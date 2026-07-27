Sovelluksen sisäinen kuuntelutesti. Tee sovelluksen sisäinen kuulotesti!

Philips Headphones -sovelluksen kuulotestin avulla voit luoda oman kuuntelutilan, joka on viritetty sen mukaan, miten kuulet eri taajuudet kullakin korvalla. Tämä jälkeen voit sovelluksella hienosäätää mukautettua profiiliasi tai säätää erikseen vasenta tai oikeaa kuuloketta milloin tahansa.