2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAT6908BK/00
Yksityiskohtainen, luonnollinen ääni
Pro-melunvaimennus
Puheen kuuntelutila
Selkeämmät puhelut
Nauti mukaansatempaavasta kuuntelukokemuksesta melunvaimennuksen ansiosta. Se suodattaa ympäristöstä ulkoiset äänet ja takaa häiriöttömän kuunteluhetken. Ota taustaäänitila käyttöön napauttamalla korvanappia, jotta kuulet, mitä ympärilläsi tapahtuu. Voit säätää melunvaimennuksen tasoja tai ottaa käyttöön tuulen huminan vaimennuksen Philips Headphones -sovelluksen avulla.
Nämä kuulokkeet auttavat sinua kuulemaan toisen henkilön paremmin keskustellessanne kasvokkain. Ota Puheen kuuntelutila käyttöön painamalla vasenta korvanappia tai käytä Philips Headphones -sovellusta. Beamforming-mikrofonit poimivat edessäsi olevan henkilön puheen, samalla kun melunvaimennus suodattaa ympäristön häiriöäänet.
Philips Headphones -sovelluksen kuulotestin avulla voit luoda oman kuuntelutilan, joka on viritetty sen mukaan, miten kuulet eri taajuudet kullakin korvalla. Tämä jälkeen voit sovelluksella hienosäätää mukautettua profiiliasi tai säätää erikseen vasenta tai oikeaa kuuloketta milloin tahansa.
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