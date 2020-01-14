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  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten
  • Tehty kuin sinua varten

Tuotanto lopetettu

Langattomat kuulokkeet

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Tehty kuin sinua varten
Tee kuuntelusta miellyttävää. Nämä täysin langattomat nappimalliset kuulokkeet lisäävät vapautta ja sopivat korvaan napakasti. Saat jopa 12 tuntia toistoaikaa taskuun tai laukkuun mahtuvan latauskotelon avulla.
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Tehty kuin sinua varten

  • 6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Bluetooth®

  • Musta

Jopa 12 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Saat yhdellä latauksella jopa kolme tuntia toistoaikaa. Ota mukaasi täyteen ladattu kotelo, niin saat useilla latauskerroilla 9 tuntia lisää käyttöaikaa. Aseta kuulokkeet koteloon aina, kun niitä täytyy ladata. Täyteen lataaminen kestää 2 tuntia.

Pienet kuulokkeet.

Voit toistaa musiikkia miellyttävästi istuvan ja kevyen muotoilun ansiosta.

6 mm:n akustiset neodyymielementit. Upea ääni, vaikuttava basso

6 mm:n akustiset neodyymielementit takaavat upean äänen ja vaikuttavan basson. Ovaalinmuotoinen ääniputki tehostaa kohinanvaimennusta. Monotilassa voit jättää toisen korvan vapaaksi, jos haluat seurata ympäristösi tapahtumia.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

11

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

14/01/2020

Sverige

Sverige

prisvärda!

Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.

Edut

bra bas. ganska bra reducering.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAUT102BK Trådlösa hörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAUT102BK Trådlösa hörlurar

19/07/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Uitstekende muziekweergave

Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

12/03/2020

Italia

Italia

OTTIMO ACQUISTO

pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)

Edut

comode pratiche lunga durata

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAUT102BK Cuffie wireless

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAUT102BK Cuffie wireless

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