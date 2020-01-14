2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAUT102BK/00
6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Bluetooth®
Musta
Saat yhdellä latauksella jopa kolme tuntia toistoaikaa. Ota mukaasi täyteen ladattu kotelo, niin saat useilla latauskerroilla 9 tuntia lisää käyttöaikaa. Aseta kuulokkeet koteloon aina, kun niitä täytyy ladata. Täyteen lataaminen kestää 2 tuntia.
Voit toistaa musiikkia miellyttävästi istuvan ja kevyen muotoilun ansiosta.
6 mm:n akustiset neodyymielementit takaavat upean äänen ja vaikuttavan basson. Ovaalinmuotoinen ääniputki tehostaa kohinanvaimennusta. Monotilassa voit jättää toisen korvan vapaaksi, jos haluat seurata ympäristösi tapahtumia.
3.8
5:stä
11
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
oaseel
14/01/2020
Sverige
prisvärda!
Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.
Edut
bra bas. ganska bra reducering.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAUT102BK Trådlösa hörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAUT102BK Trådlösa hörlurar
Jan F
19/07/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Edut
comode pratiche lunga durata
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAUT102BK Cuffie wireless
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAUT102BK Cuffie wireless