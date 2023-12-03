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Tuotanto lopetettu
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TAUT102BK/00
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iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille
Philips Headphones -sovelluksen avulla saat kaiken irti kuulokkeistasi. Voit käyttää kaikkia ominaisuuksia, jotka antavat sinulle parhaan äänikokemuksen mobiililaitteestasi.
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