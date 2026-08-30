Ulkonäkö menneiltä ajoilta, ääni tästä päivästä

Se saattaa näyttää enosi levysoittimelta, mutta täyteläinen, lämmin ääni ja nykyaikaiset toiminnot tuovat tämän levysoittimen suoraan tähän päivään. Kaikki yhdessä -muotoilu sopii täydellisesti työpöydille ja senkeille – lisäksi saat käyttöösi kätevän Bluetooth®-yhteyden ja vinyylilevyille tarkoitetun kumppanisovelluksemme.