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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro

Uusi

RetroBluetooth®-levysoitin

TAV5000/10

The Stevie Pro

Anna musiikin viedä tämän sisäänrakennetuilla 2-tiekaiuttimilla varustetun retrohenkisen Bluetooth®-levysoittimen tahdissa. Stevie Pro tarjoaa suuremman, selkeämmän ja avaramman stereoäänen niin levyille kuin suoratoistamillesi kappaleillekin.

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The Stevie Pro

  • Retrotyyliä, modernia ääntä

  • 2-nopeuksinen levysoitin

  • Bluetooth® 6.0

  • 2-tie-bassorefleksikaiuttimet

Ulkonäkö menneiltä ajoilta, ääni tästä päivästä

Se saattaa näyttää enosi levysoittimelta, mutta täyteläinen, lämmin ääni ja nykyaikaiset toiminnot tuovat tämän levysoittimen suoraan tähän päivään. Kaikki yhdessä -muotoilu sopii täydellisesti työpöydille ja senkeille – lisäksi saat käyttöösi kätevän Bluetooth®-yhteyden ja vinyylilevyille tarkoitetun kumppanisovelluksemme.

Täyteläisempi ja syvempi stereoääni. 2-tie-bassorefleksikaiuttimet

The Stevie Pro hallitsee matalat taajuudet. Sisäänrakennetut 2-tie-bassorefleksikaiuttimet täyttävät tilan korkeilla ylä-äänillä, ilmaisuvoimaisilla keskiäänillä ja syvällä, voimakkaalla bassolla. Dynamiikka on napakka, äänikuva laaja ja teho riittää pienen huoneen täyttämiseen.

2-nopeuksinen hihnavetoinen levysoitin. Laadukkaat komponentit

Levykauppojen laatikoista löytyneistä aarteista arvokkaimpiin rajoitettuihin painoksiisi: voit soittaa vinyylilevyjä 33 1/3 tai 45 rpm painevaletulla alumiinilautasella. Vastapainotettu alumiininen äänivarsi ja vaihdettava Audio-Technica-neula seuraavat uria tarkasti, ja automaattinen pysäytys estää levyjä pyörimästä toiston päätyttyä.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä.