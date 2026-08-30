2 vuoden takuu
Uusi
TAV5000/10
The Stevie Pro
Anna musiikin viedä tämän sisäänrakennetuilla 2-tiekaiuttimilla varustetun retrohenkisen Bluetooth®-levysoittimen tahdissa. Stevie Pro tarjoaa suuremman, selkeämmän ja avaramman stereoäänen niin levyille kuin suoratoistamillesi kappaleillekin.
Retrotyyliä, modernia ääntä
2-nopeuksinen levysoitin
Bluetooth® 6.0
2-tie-bassorefleksikaiuttimet
Se saattaa näyttää enosi levysoittimelta, mutta täyteläinen, lämmin ääni ja nykyaikaiset toiminnot tuovat tämän levysoittimen suoraan tähän päivään. Kaikki yhdessä -muotoilu sopii täydellisesti työpöydille ja senkeille – lisäksi saat käyttöösi kätevän Bluetooth®-yhteyden ja vinyylilevyille tarkoitetun kumppanisovelluksemme.
The Stevie Pro hallitsee matalat taajuudet. Sisäänrakennetut 2-tie-bassorefleksikaiuttimet täyttävät tilan korkeilla ylä-äänillä, ilmaisuvoimaisilla keskiäänillä ja syvällä, voimakkaalla bassolla. Dynamiikka on napakka, äänikuva laaja ja teho riittää pienen huoneen täyttämiseen.
Levykauppojen laatikoista löytyneistä aarteista arvokkaimpiin rajoitettuihin painoksiisi: voit soittaa vinyylilevyjä 33 1/3 tai 45 rpm painevaletulla alumiinilautasella. Vastapainotettu alumiininen äänivarsi ja vaihdettava Audio-Technica-neula seuraavat uria tarkasti, ja automaattinen pysäytys estää levyjä pyörimästä toiston päätyttyä.
Arviot
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä.