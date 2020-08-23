2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
WACS700/22
Voit kuunnella CD-levyjäsi kaikissa huoneissa
Tallenna koko CD-kokoelmasi 40 Gt:n kiintolevylle ja kuuntele musiikkia missä huoneessa tahansa. Voit kuunnella eri musiikkia eri huoneissa. Musiikki voi lopultakin seurata sinua kaikkialle kodissasi. Kauko-säätimessä kiinteä näyttö
Langattomassa soitossa ei tarvitse ladata suuria musiikkitiedostoja ja tallentaa niitä toiselle laitteelle. Voit kuunnella suosikkikappaleitasi kaikista musiikkiasemistasi samaan aikaan jatkuvan soiton avulla. Siirrä musiikki huoneesta toiseen Musiikki seuraa minua -toiminnolla. Soittoa ei tarvitse aloittaa alusta eikä oikeaa kappaletta etsiä uudelleen. Musiikin lähetys jakaa haluamasi kappaleen keskuksesta kaikkiin musiikkiasemiin. Oma huone ja oma musiikki -toiminnon myötä kaikki perheenjäsenet voivat kuunnella haluamaansa kappaletta keskitetystä kokoelmasta missä tahansa huoneessa, jossa on langaton musiikkikeskus tai -asema.
40 Gt:n kovalevyllä on runsaasti tilaa digitaalisten musiikkitiedostojen tallentamiseen. Siihen mahtuu helposti jopa 750 CD-levyä ja se tallennusnopeus on niin huima, että tiettyä kappaletta voi ripata ja toistaa lähes samanaikaisesti.
Universal Plug & Play on alan vakiotekniikka, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys mihin tahansa Universal Plug & Play -laitteeseen ja vastaanottaa tai lähettää musiikkia. Langaton musiikkikeskus voidaan liittää helposti ja luotettavasti toisiin Universal Plug & Play -medialaitteisiin sisällön vastaanottamista tai lähettämistä varten.
2.7
5:stä
11
Arviot
23/08/2020
Deutschland
Vahvistettu ostaja
gut
sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung
Edut
gute funktion
Haitat
keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Käyttöpäivä 2018-08-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Käyttöpäivä 2018-08-23
Fjcm91
17/04/2020
España
Encantado!
Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.
Edut
Sonido y Capacidad de almacenamiento.
Haitat
Ninguna
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Käyttöpäivä 2018-04-17
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Käyttöpäivä 2018-04-17
sonny
09/10/2011
Nederland
goed buiten verwachting
hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
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