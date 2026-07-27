TriActive Ultra -suutin kerää pölyn ja lian kaikenlaisilta lattioilta

TriActive Ultra -suutin kerää karkean ja hienon pölyn yhdellä kertaa ja joka puolelta. Suutin hyödyntää imutehoa aina parhaalla mahdollisella tavalla, mikä takaa nopeat tulokset kaikenlaisilla lattioilla.