2 vuoden takuu
XB9154/09
PowerCyclone 10
TriActive Ultra -suutin
NanoClean-tekniikka
Kaukosäädin
PowerCyclone 10 on suunniteltu varmistamaan mahdollisimman suuri ilmavirta, ja sen pyörivä liike tuottaa huipputason imutehon. Sylinterin muotoisessa kammiossa kiihtyvä ilmavirta poistaa pölyn tehokkaasti ilmasta ja varmistaa imutehon säilymisen. Tuloksena on erinomainen siivousteho, jolla poistat kaikenlaisen lian kaikilta lattioilta**.
TriActive Ultra -suutin kerää karkean ja hienon pölyn yhdellä kertaa ja joka puolelta. Suutin hyödyntää imutehoa aina parhaalla mahdollisella tavalla, mikä takaa nopeat tulokset kaikenlaisilla lattioilla.
NanoClean-tekniikka vähentää pölyn leviämistä niin, että lattiat pysyvät puhtaina. Pöly putoaa säiliön pohjalle eikä tartu säiliön sivuille. Kun säiliö tyhjennetään, pöly ja lika liukuvat vaivattomasti ulos.
Arviot
Imutehoa verrattu kymmeneen myydyimpään huippuluokan pölypussittomaan imuriin (>150 €) Saksassa H1’2019.
Hienon ja karkean pölyn keskimääräistä keräystehoa kovilla ja pehmeillä lattioilla testattiin Philipsin laboratoriossa verrattuna kymmeneen myydyimpään pölypussittomaan pölynimuriin Saksassa joulukuussa 2019.
Standardin EN60312-1-2017 mukaisesti testattu suodatustaso on HEPA 13.