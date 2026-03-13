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9000 Series Pölypussiton imuri
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XB9154/09
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XB9154/09 XB9145/07 XB9155/07
Important Information Manual Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154/09
Kaikki (4)
Ovatko Philips-pölynimurin tarvikkeet yhteensopivia muiden mallien kanssa?
Missä Philips-pölynimurin malli-/sarjanumero on?
Pussittoman Philips-imurin pölysäiliön puhdistaminen
Miten Philips-pölynimurin suodatin puhdistetaan?
PerformerProTeleskooppiputki
Letku
9000 series bagless vacuumLetkun liitin
Poistosuodatin
Suodatinkotelo
Lisätarvikepidike
Turboharjasuutin
Pieni pölynimurin suutin
Rakosuutin
PerformerLisätarvikepakkaus
Philips-pölynimuri ei käynnisty
Philips-pölynimuri ylikuumenee
Tunnen sähköiskuja käyttäessäni Philips-pölynimuria
Philips-pölynimurin imuteho on heikko
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