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9000 Series Pölypussiton imuri

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9000 SeriesPölypussiton imuri

XB9154/09

9000 Series Pölypussiton imuri

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Oppaat

XB9154/09 XB9145/07 XB9155/07

  • PDF tiedosto, 191.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154/09

  • PDF tiedosto, 364.7 kB
  • 13 March 2026

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