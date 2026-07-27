PowerCyclone 7: suuri imuteho, vähäinen akunkäyttö

PowerCyclone 7 ja digitaalinen PowerBlade-moottori tuottavat yhdessä erittäin voimakkaan ilmavirran (jopa 660 litraa/min(3)) energiatehokkuudesta tinkimättä. Pöly ja lika poimitaan tehokkaasti ja entistä nopeammin, erityisesti kovilta lattiapinnoilta.