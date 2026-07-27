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  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.

Johdoton Pölynimuri2000 Series

XC2011/01

Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.
Puhdista lattiat kertaheitolla Philipsin johdottomalla 2000 Series pölynimurilla. LED-suuttimemme paljastaa piilossa olevan pölyn ja lian ja PowerCyclone 7 -tekniikka huolehtii siitä, että lika ja pöly poistetaan tehokkaasti. Jopa 40 minuutin käyttöaika¹ tekee kodin siivoamisesta helppoa.
Näytä kaikki edut

Toimii jopa 40 minuuttia¹ ja ohjaa LED-suuttimella.

Paljasta piilossa oleva pöly. Poista se kertaheitolla.

  • Puhdistaa tarkasti

  • LED-suutin, jotta löydät kaiken pölyn

  • Jopa 40 min Eco-tilassa ja10 min turbotilassa(2)

  • 2 asetusta ja seinäteline

PowerCyclone 7: suuri imuteho, vähäinen akunkäyttö

PowerCyclone 7: suuri imuteho, vähäinen akunkäyttö

PowerCyclone 7 ja digitaalinen PowerBlade-moottori tuottavat yhdessä erittäin voimakkaan ilmavirran (jopa 660 litraa/min(3)) energiatehokkuudesta tinkimättä. Pöly ja lika poimitaan tehokkaasti ja entistä nopeammin, erityisesti kovilta lattiapinnoilta.

Kovien lattiapintojen LED-suutin auttaa löytämään puhdistettavat kohdat

Kovien lattiapintojen LED-suutin auttaa löytämään puhdistettavat kohdat

LED-suuttimen ansiosta siivoat tehokkaasti jokaisella vedolla ja keräät jopa 99 %(7) pölystä ja liasta suurinta imutehoa käytettäessä. Suuttimen tarkasti suunnattu valo valaisee pienet pölyhiukkaset, joten näet kaikki puhdistusta kaipaavat kohdat. Suutin on suunniteltu keräämään likahiukkaset erittäin läheltä seiniä ja reunoja. Saat siivottua jokaisen pölyhiukkasen.

Vaihdettava akku kestää jopa 40 min Eco-tilassa ja 10 min turbotilassa(4)

Vaihdettava akku kestää jopa 40 min Eco-tilassa ja 10 min turbotilassa(4)

Philips 2000 Series -imurilla voi puhdistaa yhdellä latauksella yli 180 m² Eco-tilassa ja yli 45 m² turbotilassa.(5)

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. ¹Ekotilassa, vain käsikäyttöinen.

  2. ²Turbotilassa, vain käsikäyttöinen.

  3. (3) Turbotilassa

  4. (4) Käytettäessä rikkaimurina normaalitilassa/turbotilassa

  5. (5) Kovilla lattiapinnoilla kuivalla suuttimella

  6. (6) >0,5 μm:n hiukkaskoko

  7. (7) Kovilla lattiapinnoilla turbotilassa