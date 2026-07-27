2 vuoden takuu
XC2011/01
Puhdistaa tarkasti
LED-suutin, jotta löydät kaiken pölyn
Jopa 40 min Eco-tilassa ja10 min turbotilassa(2)
2 asetusta ja seinäteline
PowerCyclone 7 ja digitaalinen PowerBlade-moottori tuottavat yhdessä erittäin voimakkaan ilmavirran (jopa 660 litraa/min(3)) energiatehokkuudesta tinkimättä. Pöly ja lika poimitaan tehokkaasti ja entistä nopeammin, erityisesti kovilta lattiapinnoilta.
LED-suuttimen ansiosta siivoat tehokkaasti jokaisella vedolla ja keräät jopa 99 %(7) pölystä ja liasta suurinta imutehoa käytettäessä. Suuttimen tarkasti suunnattu valo valaisee pienet pölyhiukkaset, joten näet kaikki puhdistusta kaipaavat kohdat. Suutin on suunniteltu keräämään likahiukkaset erittäin läheltä seiniä ja reunoja. Saat siivottua jokaisen pölyhiukkasen.
Philips 2000 Series -imurilla voi puhdistaa yhdellä latauksella yli 180 m² Eco-tilassa ja yli 45 m² turbotilassa.(5)
Arviot
¹Ekotilassa, vain käsikäyttöinen.
²Turbotilassa, vain käsikäyttöinen.
(3) Turbotilassa
(4) Käytettäessä rikkaimurina normaalitilassa/turbotilassa
(5) Kovilla lattiapinnoilla kuivalla suuttimella
(6) >0,5 μm:n hiukkaskoko
(7) Kovilla lattiapinnoilla turbotilassa