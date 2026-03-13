TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

3000 Series Johdoton Aqua-imuri

Tuki

3000 SeriesJohdoton Aqua-imuri

XC3131/01

3000 Series Johdoton Aqua-imuri

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10

  • PDF tiedosto, 193.2 kB
  • 13 March 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF tiedosto, 213.5 kB
  • 2 June 2026

Usein kysytyt kysymykset

Osat ja lisätarvikkeet

Vianmääritys

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme