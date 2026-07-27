2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
XC4201/01
Moottoroitu harjasuutin
Jopa 18 min käyttöaika Turbo-tilassa
Varrellinen 2-in-1-imuri ja rikkaimuri
Rakosuutin, jossa on harja
Runko on kompakti ja litteä, ja sen voi asettaa täysin vaakasuoraan asentoon, joten ulotut myös matalien huonekalujen alle ja ahtaisiin nurkkiin.
Kevyen muotoilun ansiosta imurin liikuttelu on helppoa ja puhdistaminen vaivatonta. Koko imuri painaa vain 2,2 kiloa ja pelkkä rikkaimuri alle 800 grammaa.
Imuri kerää pölyn tehokkaasti ja samalla erottelee sen hiukkaskoon mukaan kahteen eri säiliöön. Suuremmat hiukkaset ohjautuvat suuttimen säiliöön, ja hienojakoinen pöly päätyy rikkaimurin säiliöön, jossa on monikerroksinen suodatus.
Arviot
> 0,3 mikrometrin hiukkaskoko. Testattu IEC60312/ EN60312 -standardien mukaisesti.
Käytettäessä rikkaimurina