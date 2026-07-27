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  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton
  • Kapea, tehokas, johdoton

Tuotanto lopetettu

4000 SeriesJohdoton varsi-imuri

XC4201/01

Kapea, tehokas, johdoton
Uusi 4000-sarjan johdottoman pölynimurin kompakti digitaalinen moottori takaa tehokkaan tuloksen. Erittäin kevyt ja virtaviivainen muotoilu. Puhdista kaikki kovat lattiapinnat ja myös hankalasti saavutettavat alueet vaivatta.
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Kevyt ja erittäin suorituskykyinen

Kapea, tehokas, johdoton

  • Moottoroitu harjasuutin

  • Jopa 18 min käyttöaika Turbo-tilassa

  • Varrellinen 2-in-1-imuri ja rikkaimuri

  • Rakosuutin, jossa on harja

Ohuen muotoilun ansiosta ulottuu matalienkin huonekalujen alle

Ohuen muotoilun ansiosta ulottuu matalienkin huonekalujen alle

Runko on kompakti ja litteä, ja sen voi asettaa täysin vaakasuoraan asentoon, joten ulotut myös matalien huonekalujen alle ja ahtaisiin nurkkiin.

Helppo liikutella, rikkaimuri painaa alle 800 g

Helppo liikutella, rikkaimuri painaa alle 800 g

Kevyen muotoilun ansiosta imurin liikuttelu on helppoa ja puhdistaminen vaivatonta. Koko imuri painaa vain 2,2 kiloa ja pelkkä rikkaimuri alle 800 grammaa.

Kaksi pölysäiliötä lian tehokkaaseen keräämiseen

Kaksi pölysäiliötä lian tehokkaaseen keräämiseen

Imuri kerää pölyn tehokkaasti ja samalla erottelee sen hiukkaskoon mukaan kahteen eri säiliöön. Suuremmat hiukkaset ohjautuvat suuttimen säiliöön, ja hienojakoinen pöly päätyy rikkaimurin säiliöön, jossa on monikerroksinen suodatus.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. > 0,3 mikrometrin hiukkaskoko. Testattu IEC60312/ EN60312 -standardien mukaisesti.

  2. Käytettäessä rikkaimurina