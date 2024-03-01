XD5123/10
Läpikotainen puhdistus maksimiteholla
Puhdista kotisi läpikotaisin Philipsin 5000-sarjan pölypussillisella imurilla. Tehokas 900 W:n moottori siivoaa pölyn, ja TriActive-suutin suorittaa kerralla 3 puhdistustoimintoa, joten saat paremmat tulokset vähemmällä vaivalla.
Pölypussillinen pölynimuri
Poista pöly nopeasti ja tehokkaasti 900 watin moottorilla, joka tuottaa yli 50 000 kierrosta minuutissa.
TriActive-suutin ja pysyvä ja tehokas imuteho takaavat, että imuroit 99,9 % hienosta pölystä**.
Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta pölysäiliö on entistä tilavampi, ja tukkeutumaton pölypussi tehostaa ilmankiertoa. Tämä mahdollistaa tehokkaan imutehon aina pölypussin täyttymiseen asti.
Pehmeä puskuri ja kumipyörät suojaavat kalusteita eivätkä naarmuta lattiaa, ja imuria on helppo liikutella kotona kaikkialla.
Voit helposti säätää erilaisen imutehon esimerkiksi koville lattiapinnoille ja pehmustetuille kalusteille.
TriActive-suutin käyttää kolmea siivoustoimintoa yhdellä vedolla. Sen etuosan suurempi imuaukko imee isommat roskat, ja erikoismuotoiltu pohjalevy auttaa poistamaan mattoihin syvällekin painuneen pölyn. Suuttimen sivuilla olevat imuaukot keräävät myös seinän ja huonekalujen vierustoilla olevat pölyt ja roskat.
Nauti paremmasta ilmanlaadusta kotona HEPA-suodattimen ansiosta. Se kerää yli 99,99 %* siitepölystä, lemmikkieläinten karvoista, pölypunkeista ja muista hienojakoisista pölyhiukkasista ja varmistaa näin terveellisemmän ympäristön allergikoille.
Kahvaan on liitetty integroitu pehmeä harja, jota voit käyttää huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla. Kalustesuutin on suunniteltu tyynyjen, sohvien ja muiden pehmeiden tekstiilien puhdistamiseen sekä eläinten karvojen tehokkaaseen poistamiseen.
Suuri neljän litran pölysäiliö ja pitkäkestoiset, suljettavat yleispölypussit mahdollistavat optimaalisen imutehon aina pölypussin täyttymiseen asti. Tiivis rakenne takaa myös säiliön siistin tyhjennyksen.
