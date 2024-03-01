Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Paljastaa ja puhdistaa tehokkaasti piilossa olevan pölyn

      6000 Series Pölypussillinen pölynimuri

      XD6142/12

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Paljastaa ja puhdistaa tehokkaasti piilossa olevan pölyn

      Puhdista kotisi perusteellisesti Philipsin 6000-sarjan pölypussillisella pölynimurilla. AirflowMax-tekniikka varmistaa suuren imutehon, ja TriActive+ LED -suutin paljastaa piilossa olevan pölyn, joten mitään ei jää siivoamatta.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Pölynimuri

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      6000 Series
      - {discount-value}

      6000 Series

      Pölypussillinen pölynimuri

      yhteensä

      recurring payment

      Paljastaa ja puhdistaa tehokkaasti piilossa olevan pölyn

      TriActive+ LED paljastaa ja puhdistaa piilossa olevan pölyn

      • 900 W ja kerää 99,9 % pölystä
      • TriActive+ LED -suutin
      • HEPA-suodatin ja 4 s-bag-pölypussia
      • Integroitu harja ja kalustesuutin
      • Miniturboharjasuutin
      900 watin moottori takaa imutehon

      900 watin moottori takaa imutehon

      Poista pöly nopeasti ja tehokkaasti 900 watin moottorilla, joka tuottaa yli 50 000 kierrosta minuutissa.

      Kerää 99,9 % pölystä** ja takaa erinomaisen siivoustehon

      Kerää 99,9 % pölystä** ja takaa erinomaisen siivoustehon

      Suuri imuteho ja TriActive+ LED -suutin takaavat erinomaisen siivoustehon. Niiden ansiosta keräät jopa 99,9 % hienojakoisestakin pölystä**.

      Huipputehokas HEPA-suodatin kerää yli 99,99 %* hiukkasista

      Huipputehokas HEPA-suodatin kerää yli 99,99 %* hiukkasista

      Nauti paremmasta ilmanlaadusta kotona HEPA-suodattimen ansiosta. Se kerää yli 99,99 %* siitepölystä, lemmikkieläinten karvoista, pölypunkeista ja muista hienojakoisista pölyhiukkasista ja varmistaa näin terveellisemmän ympäristön allergikoille.

      Pehmeä puskuri ja kumipyörät suojaavat kalusteita

      Pehmeä puskuri ja kumipyörät suojaavat kalusteita

      Pehmeä puskuri ja kumipyörät suojaavat kalusteita eivätkä naarmuta lattiaa, ja imuria on helppo liikutella kotona kaikkialla.

      Miniturboharjasuuttimella irrotat hiukset, karvat ja nukan helposti

      Miniturboharjasuuttimella irrotat hiukset, karvat ja nukan helposti

      Miniturboharjasuutin irrottaa nopeasti karvat, nukan ja pölyn sohvilta, tyynyiltä ja muilta kankailta. Ihanteellinen lemmikinomistajille.

      TriActive+ LED -suutin paljastaa ja puhdistaa piilossa olevan pölyn

      TriActive+ LED -suutin paljastaa ja puhdistaa piilossa olevan pölyn

      TriActive+ LED -suuttimen ansiosta mikään paikka ei jää puhdistamatta. Suuttimen etuosan LED-valot paljastavat heti sellaisenkin pölyn, jota et muuten näkisi. Anturi sytyttää LED-valot automaattisesti, kun suutin on käytössä, ja sammuttaa ne, kun se ei ole käytössä. Mukana 3 AA-paristoa.

      Edistyksellinen AirflowMax-tekniikka takaa erinomaisen imutehon

      Edistyksellinen AirflowMax-tekniikka takaa erinomaisen imutehon

      Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta pölysäiliö on entistä tilavampi, ja tukkeutumaton pölypussi tehostaa ilmankiertoa. Tämä mahdollistaa tehokkaan imutehon aina pölypussin täyttymiseen asti.

      Integroitu pehmeä harja ja kalustesuutin

      Integroitu pehmeä harja ja kalustesuutin

      Kahvaan on liitetty integroitu pehmeä harja, jota voit käyttää huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla. Kalustesuutin on suunniteltu tyynyjen, sohvien ja muiden pehmeiden tekstiilien puhdistamiseen sekä eläinten karvojen tehokkaaseen poistamiseen.

      Kätevät ja pitkäkestoiset pölypussit sekä suuri neljän litran pölysäiliö

      Kätevät ja pitkäkestoiset pölypussit sekä suuri neljän litran pölysäiliö

      Suuri neljän litran pölysäiliö ja pitkäkestoiset, suljettavat yleispölypussit mahdollistavat optimaalisen imutehon aina pölypussin täyttymiseen asti. Tiivis rakenne takaa myös säiliön siistin tyhjennyksen.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Väri
        Syvänmusta
        Tuotetyyppi
        Pölypussillinen pölynimuri
        Melutaso (vakio)
        < 77 dB
        Pölysäiliö
        4 litraa
        Takuu
        2 vuotta
        EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
        Kyllä
        Toimintasäde
        9 m
        Syöttöteho (IEC)
        750 W
        Syöttöteho (enintään)
        900 W
        Moottorin suodatin
        Pestävä suodatin
        Poistosuodatin
        HEPA: suodattaa >99,99 %
        Putkiliitin
        ActiveLock
        Kantokahva
        Edessä
        Tehonsäätö
        Kyllä
        Putken tyyppi
        Metallinen 2-osainen teleskooppi
        Renkaan tyyppi
        Kuminen
        Tarvikesäilytys
        Varren pidike
        Säilytysasento
        Pysty- ja vaakasuuntainen
        Mukana tulevat pölypussit
        4
        Teknologia
        AirflowMax
        Johdon pituus
        6 m
        Pölypussin tyyppi
        s-bag

      • Muotoilu

        Ympäristöystävällinen pakkaus
        100 % uusiomateriaalia

      • Lisätarvikkeet

        Vakiosuutin
        TriActive+ LED -suutin
        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        Integroitu harja, rakosuutin
        Lisäsuuttimet
        110 mm:n kalustesuutin, miniturboharjasuutin

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        453 mm
        Tuotteen leveys
        312 mm
        Tuotteen korkeus
        243 mm
        Pakkauksen pituus
        525 mm
        Pakkauksen leveys
        340 mm
        Pakkauksen korkeus
        330 mm
        Pakkauksen paino
        8,05 kg
        Tuotteen paino
        4,6 kg

      • Yhteensopivuus

        Liittyvät lisävarusteet 3
        CP0425-poistosuodatin

      • Tekniset tiedot

        Jännite
        230 V
        Taajuus
        50–60 Hz

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

      • Kestävyys

        Käyttöopas
        100 % uusiopaperia

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • *Suodatustasot on testattu EN60312-1-2023-standardin mukaisesti. Hiukkaskoko 0,3–10 um.
      • **Kerää 99,9 % pölystä kovilta lattioilta ja raoista (IEC62885-2).
      • ***IEC-luokiteltu syöttöteho on keskimääräinen teho, ja laitteen enimmäisteho on 900 W.

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.