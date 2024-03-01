Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    Tehokkain Philipsin pussillinen pölynimuri

      Pussillinen pölynimuri 8000 Series

      XD8122/10

      Yleisarvio / 5
      Arviot

      Tehokkain Philipsin pussillinen pölynimuri

      Nauti moitteettoman puhtaista lattioista Philipsin Performer LED 8000 Series Pussillisella pölynimurilla. TriActive+ LED-suuttimemme, jossa on edistyksellinen lattiavalotekniikka, paljastaa kaiken hienopölyn, ja tehokas 900 W:n moottori poistaa sen nopeasti.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Pölynimuri

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      Pussillinen pölynimuri
      - {discount-value}

      Pussillinen pölynimuri

      8000 Series

      yhteensä

      recurring payment

      Tehokkain Philipsin pussillinen pölynimuri

      TriActive+LED paljastaa piilossa olevan pölyn syväpuhdistusta varten

      • 900W & 99,9 % pölynpoisto
      • TriActive + LED-suutin
      • HEPA 13 -suodatustaso*
      • Valmistettu vastuullisesti EU:ssa
      900W moottori suurta imutehoa varten

      900W moottori suurta imutehoa varten

      Poista pöly nopeasti ja tehokkaasti 900 W:n moottorin ansiosta. Moottori tuottaa yli 50 000 kierrosta minuutissa, ja sillä on 5 vuoden takuu, jos rekisteröit laitteen Philips.com-sivustolla 3 kuukauden sisällä.

      99,9 %:n pölynimukyky** korkeaa puhdistustehoa varten.

      99,9 %:n pölynimukyky** korkeaa puhdistustehoa varten.

      Koe ylivoimainen puhdistusteho korkean imutehon ja TriActive+LED-suuttimemme yhdistelmällä. Yhdessä ne mahdollistavat 99,9 % hienopölyn** poiston.

      Huipputehokas HEPA-suodatin kerää >99,99 %* hiukkasista.

      Huipputehokas HEPA-suodatin kerää >99,99 %* hiukkasista.

      Nauti paremmasta ilmanlaadusta kotona. HEPA-suodattimemme vangitsee kanisterin sisään >99,99 %* siitepölystä, lemmikkieläinten karvoista, pölypunkkeista ja muista hienoista pölyhiukkasista, luoden terveellisemmän ympäristön allergikoille ja pölyherkille.

      Pitkä 12 metrin johto parempaa ulottuvuutta varten

      Pitkä 12 metrin johto parempaa ulottuvuutta varten

      Imuroi useissa huoneissa ilman, että sinun tarvitsee irrottaa pistoketta, käyttämällä erityisen pitkää 12-metristä johtoa.

      Valmistettu EU:ssa vastuullisesti

      Valmistettu EU:ssa vastuullisesti

      Nauti korkealaatuisesta eurooppalaisesta muotoilusta ja tuotannosta, jossa noudatetaan kestävän kehityksen standardeja. Imurimme on valmistettu jopa 40 % kierrätysmuovista, ja sillä on ilmainen kahden vuoden takuu.

      TriActive+LED-suutin paljastaa piilossa olevan pölyn perusteellista puhdistusta varten.

      TriActive+LED-suutin paljastaa piilossa olevan pölyn perusteellista puhdistusta varten.

      TriActive+LED-suuttimella ei jää huomaamatta yhtäkään kohtaa. Suuttimen etupuolella olevat LED-valot suuntaavat valoa eteenpäin ja paljastavat välittömästi pölyn, joka muuten jääisi huomaamatta. Anturi kytkee LED-valot automaattisesti päälle, kun suutin on käytössä, ja pois päältä, kun se ei ole käytössä. Mukana kolme kappaletta AA-paristoja.

      Edistyksellinen AirflowMax-teknologia vahvaa imutehoa varten

      Edistyksellinen AirflowMax-teknologia vahvaa imutehoa varten

      Ainutlaatuinen pölykammio on suunniteltu maksimaalista kapasiteettia ja ilmavirtausta varten. Tunkeutumaton pölypussi mahdollistaa voimakkaan imutehon aina siihen saakka, kun pölypussi on täynnä.

      Helppokäyttöiset ja pitkäikäiset pussit sopivat suureen 4 litran pölykammioon

      Helppokäyttöiset ja pitkäikäiset pussit sopivat suureen 4 litran pölykammioon

      Suuri 4 litran pölykammio ja pitkäkestoiset yleispussit mahdollistavat optimaalisen imutehon aina siihen saakka, kunnes ne ovat täynnä. Tiivis muotoilu tekee myös pölypussin vaihdosta ja hävittämisestä sotkutonta.

      Säädä imutehoa

      Säädä imutehoa

      Tehonsäätötoiminto säätää imutehon helposti erilaisia puhdistustehtäviä varten, aina kovista lattioista pehmeisiin kalusteisiin. Näet myös merkkivalon, kun pölypussi on täynnä.

      Integroitu pehmeä harja ja kalustesuutin

      Integroitu pehmeä harja ja kalustesuutin

      Integroitu pehmeä harja on sisäänrakennettu kahvaan, jotta se olisi aina käyttövalmis huonekaluille, tasaisille pinnoille ja verhoilulle. Huonekalusuutin on suunniteltu pehmeiden kalusteiden, kuten tyynyjen ja sohvien, optimaaliseen puhdistukseen ja lemmikkieläinten karvojen tehokkaaseen poistoon.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Väri
        Syvänmusta
        Tuotetyyppi
        Pölypussillinen pölynimuri
        Melutaso (vakio)
        67–75 dB
        Sertifioinnit
        Allergiaystävällinen, ECARF-testattu
        Pölysäiliö
        4–5 litraa
        Takuu
        2 vuotta
        EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
        Kyllä
        Toimintasäde
        12 m
        Syöttöteho (IEC)
        899 W
        Syöttöteho (enintään)
        900 W
        Moottorin suodatin
        Pestävä suodatin
        Poistosuodatin
        HEPA: suodattaa >99,99 %
        Putkiliitin
        ActiveLock
        Kantokahva
        Edessä
        Tehonsäätö
        Kyllä
        Putken tyyppi
        Metallinen 2-osainen teleskooppi
        Renkaan tyyppi
        Kuminen
        Säilytysasento
        Pysty- ja vaakasuuntainen
        Mukana tulevat pölypussit
        1
        Teknologia
        AirflowMax
        Johdon pituus
        9 m
        Pölypussin tyyppi
        s-bag

      • Muotoilu

        Ympäristöystävällinen pakkaus
        100 % uusiomateriaalia

      • Lisätarvikkeet

        Vakiosuutin
        TriActive+ LED
        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        Integroitu harja, rakosuutin
        Lisäsuuttimet
        190 mm:n kalustesuutin

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        470 mm
        Tuotteen leveys
        320 mm
        Tuotteen korkeus
        280 mm
        Pakkauksen pituus
        400 mm
        Pakkauksen leveys
        600 mm
        Pakkauksen korkeus
        300 mm
        Pakkauksen paino
        8,793 kg
        Tuotteen paino
        5,3 kg

      • Tekniset tiedot

        Jännite
        230 V
        Taajuus
        50 Hz

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Puola

      • Kestävyys

        Käyttöopas
        100 % uusiopaperia

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • *Suodatustasot on testattu EN60312-1-2023-standardin mukaisesti. Hiukkaskoko 0,3–10 um.
      • **Kerää 99,9 % pölystä kovilta lattioilta ja raoista (IEC62885-2).

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.