XD8122/10
Tehokkain Philipsin pussillinen pölynimuri
Nauti moitteettoman puhtaista lattioista Philipsin Performer LED 8000 Series Pussillisella pölynimurilla. TriActive+ LED-suuttimemme, jossa on edistyksellinen lattiavalotekniikka, paljastaa kaiken hienopölyn, ja tehokas 900 W:n moottori poistaa sen nopeasti.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
yhteensä
recurring payment
Poista pöly nopeasti ja tehokkaasti 900 W:n moottorin ansiosta. Moottori tuottaa yli 50 000 kierrosta minuutissa, ja sillä on 5 vuoden takuu, jos rekisteröit laitteen Philips.com-sivustolla 3 kuukauden sisällä.
Koe ylivoimainen puhdistusteho korkean imutehon ja TriActive+LED-suuttimemme yhdistelmällä. Yhdessä ne mahdollistavat 99,9 % hienopölyn** poiston.
Nauti paremmasta ilmanlaadusta kotona. HEPA-suodattimemme vangitsee kanisterin sisään >99,99 %* siitepölystä, lemmikkieläinten karvoista, pölypunkkeista ja muista hienoista pölyhiukkasista, luoden terveellisemmän ympäristön allergikoille ja pölyherkille.
Imuroi useissa huoneissa ilman, että sinun tarvitsee irrottaa pistoketta, käyttämällä erityisen pitkää 12-metristä johtoa.
Nauti korkealaatuisesta eurooppalaisesta muotoilusta ja tuotannosta, jossa noudatetaan kestävän kehityksen standardeja. Imurimme on valmistettu jopa 40 % kierrätysmuovista, ja sillä on ilmainen kahden vuoden takuu.
TriActive+LED-suuttimella ei jää huomaamatta yhtäkään kohtaa. Suuttimen etupuolella olevat LED-valot suuntaavat valoa eteenpäin ja paljastavat välittömästi pölyn, joka muuten jääisi huomaamatta. Anturi kytkee LED-valot automaattisesti päälle, kun suutin on käytössä, ja pois päältä, kun se ei ole käytössä. Mukana kolme kappaletta AA-paristoja.
Ainutlaatuinen pölykammio on suunniteltu maksimaalista kapasiteettia ja ilmavirtausta varten. Tunkeutumaton pölypussi mahdollistaa voimakkaan imutehon aina siihen saakka, kun pölypussi on täynnä.
Suuri 4 litran pölykammio ja pitkäkestoiset yleispussit mahdollistavat optimaalisen imutehon aina siihen saakka, kunnes ne ovat täynnä. Tiivis muotoilu tekee myös pölypussin vaihdosta ja hävittämisestä sotkutonta.
Tehonsäätötoiminto säätää imutehon helposti erilaisia puhdistustehtäviä varten, aina kovista lattioista pehmeisiin kalusteisiin. Näet myös merkkivalon, kun pölypussi on täynnä.
Integroitu pehmeä harja on sisäänrakennettu kahvaan, jotta se olisi aina käyttövalmis huonekaluille, tasaisille pinnoille ja verhoilulle. Huonekalusuutin on suunniteltu pehmeiden kalusteiden, kuten tyynyjen ja sohvien, optimaaliseen puhdistukseen ja lemmikkieläinten karvojen tehokkaaseen poistoon.
Yleiset tiedot
Muotoilu
Lisätarvikkeet
Paino ja mitat
Tekniset tiedot
Alkuperämaa
Kestävyys
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.