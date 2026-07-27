2 vuoden takuu
XU9100/10
Huippuluokan siivoustulos puhtaalla vedellä
Helppo käyttää ja huoltaa
Mukautettu kotiisi HomeRun-sovelluksella
Philips HomeRun 9000 Series käyttää siivoukseen aina puhdasta vettä. Sen PowerCyclone Aqua -tekniikka poistaa likaisen veden käytön aikana, jotta moppaat aina vain puhtaalla vedellä. Koe verraton puhtaus mopilla, joka tekee lattioista tahrattoman puhtaita.
Siivoa jopa 3 viikkoa ilman huoltotoimia All-in-One-aseman ansiosta. Se tyhjentää pölysäiliön automaattisesti enintään 70 päivän välein¹. Se täyttää puhtaan veden säiliön ja tyhjentää likaisen veden säiliön automaattisesti enintään 3 viikon välein¹. Se puhdistaa ja kuivaa mopin kuumalla ilmalla (50 °C), jotta aloitat aina puhtailla välineillä.
Ei enää sotkeutuneita harjoja – edistyksellinen selvitysominaisuus varmistaa, että niihin ei jää karvoja², jotta harjoja ei tarvitse puhdistaa käsin.
Arviot
¹ Käytön voimakkuudesta ja käyttöyhteydestä riippuen.
² Tulokset vaihtelevat käyttöyhteydestä riippuen.
³ Sisäisten testien mukaan ja verrattuna HomeRun 7000 Series -mallien 5 000 Pa:n tehoon.
⁴ Pienin havaittava kohteen koko: 2,5 x 2,5 cm
⁵ Testattu pelkässä imurointitilassa pienimmällä imutehotasolla.
⁶ Kerää 96,5 % hiukkasista, joiden koko on 0,3 μm.