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  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
  • Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla

Philips HomeRun 9000 SeriesRobotti-imuri ja -pesuri

XU9100/10

Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla
Heitä hyvästit hankalalle siivoamiselle! PowerCyclone Aqua poistaa likaisen veden heti ja huuhtelee moppia jatkuvasti puhtaalla ja raikkaalla vedellä, jotta lattiastasi tulee tahrattoman puhdas. Siivoa jopa 3 viikkoa¹ ilman huoltotoimia All-in-One-aseman ansiosta.
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Mullistava PowerCyclone Aqua -tekniikka

Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla

  • Huippuluokan siivoustulos puhtaalla vedellä

  • Helppo käyttää ja huoltaa

  • Mukautettu kotiisi HomeRun-sovelluksella

Paranna lattianpesun tuloksia PowerCyclone Aqua -teknologialla

Paranna lattianpesun tuloksia PowerCyclone Aqua -teknologialla

Philips HomeRun 9000 Series käyttää siivoukseen aina puhdasta vettä. Sen PowerCyclone Aqua -tekniikka poistaa likaisen veden käytön aikana, jotta moppaat aina vain puhtaalla vedellä. Koe verraton puhtaus mopilla, joka tekee lattioista tahrattoman puhtaita.

Ei huoltoa 3 viikkoon¹

Ei huoltoa 3 viikkoon¹

Siivoa jopa 3 viikkoa ilman huoltotoimia All-in-One-aseman ansiosta. Se tyhjentää pölysäiliön automaattisesti enintään 70 päivän välein¹. Se täyttää puhtaan veden säiliön ja tyhjentää likaisen veden säiliön automaattisesti enintään 3 viikon välein¹. Se puhdistaa ja kuivaa mopin kuumalla ilmalla (50 °C), jotta aloitat aina puhtailla välineillä.

Ei enää sotkeutuneita harjoja

Ei enää sotkeutuneita harjoja

Ei enää sotkeutuneita harjoja – edistyksellinen selvitysominaisuus varmistaa, että niihin ei jää karvoja², jotta harjoja ei tarvitse puhdistaa käsin.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. ¹ Käytön voimakkuudesta ja käyttöyhteydestä riippuen.

  2. ² Tulokset vaihtelevat käyttöyhteydestä riippuen.

  3. ³ Sisäisten testien mukaan ja verrattuna HomeRun 7000 Series -mallien 5 000 Pa:n tehoon.

  4. ⁴ Pienin havaittava kohteen koko: 2,5 x 2,5 cm

  5. ⁵ Testattu pelkässä imurointitilassa pienimmällä imutehotasolla.

  6. ⁶ Kerää 96,5 % hiukkasista, joiden koko on 0,3 μm.