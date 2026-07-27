Robotti, joka pesee lattiat ainutlaatuisella tavalla

Heitä hyvästit hankalalle siivoamiselle! PowerCyclone Aqua poistaa likaisen veden heti ja huuhtelee moppia jatkuvasti puhtaalla ja raikkaalla vedellä, jotta lattiastasi tulee tahrattoman puhdas. Siivoa jopa 3 viikkoa¹ ilman huoltotoimia All-in-One-aseman ansiosta.