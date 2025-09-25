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  • Lattianpuhdistusainetiiviste HomeRun-roboteille.
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  • Lattianpuhdistusainetiiviste HomeRun-roboteille.
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PhilipsLattianpuhdistusaine, tiivistetty koostumus

XV1493/10

4.4
| (16) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Lattianpuhdistusainetiiviste HomeRun-roboteille.
Philipsin tehokas lattianpuhdistusaine poistaa rasvan, hankalat tahrat ja lian vaivattomasti. Sopii märkäpuhdistukseen Philips HomeRun 5000 Series- ja 9000 Series -mallien kanssa.
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Philips HomeRun 9000 Series

Philips HomeRun 9000 Series
Robotti-imuri ja -pesuri

XU9100/10

Puhtaat lattiat helposti

Lattianpuhdistusainetiiviste HomeRun-roboteille.

  • Kaikille koville lattiapinnoille

  • Poistaa rasvan, tahrat ja lian

  • Lattianpuhdistusainetiiviste

  • Lemmikki- ja lapsiystävällinen¹

  • Yhteensopiva HomeRun 5000 Series- ja 9000 Series -mallien kanssa

Pidennä robottisi käyttöikää

Pidennä robottisi käyttöikää

Philipsin lattianpuhdistusaine on vahva tiiviste, joka on suunniteltu erityisesti Philipsin robottipölynimureille. Sen avulla saat parhaat tulokset ja pidennät robottisi käyttöikää.

Kaikille koville lattiapinnoille

Kaikille koville lattiapinnoille

Lattianpuhdistusaine on suunniteltu kaikille koville lattiapinnoille². Se poistaa rasvan, tahrat ja hankalan lian helposti. Saat puhtaat ja kiiltävät lattiat ilman jäämiä tai raitoja.

Erittäin tiiviin koostumuksen puhdistusaine

Erittäin tiiviin koostumuksen puhdistusaine

Pakkaukseen sisältyy annostelukorkki. Lisää 10 ml lattiapuhdistusainetta yhteen 3,5 litran säiliöön puhdasta vettä asemassa (9000 Series) tai 1 ml suoraan robotin vesisäiliöön (5000 Series). Lattianpuhdistusaine toimii tehokkaasti yhdessä HomeRun 5000 Series- tai 9000 Series -mallien kanssa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

16

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

25/09/2025

Nederland

Nederland

erg goed spul, een must voor je vloeren

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik gebruik dit middel in combi met het dweilen met de robotstofzuiger. Dit middel werkt erg goed!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HomeRun

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HomeRun

17/09/2025

Nederland

Nederland

Matig resultaat en geur

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De vloer reiniger werd bij de robotstofzuiger geleverd. Onze vloer is soms wat viezer vanwege huisdieren en dit werd niet heel goed schoon met dit schoonmaakmiddel. Daarnaast vond ik de geur wat teleurstellend.

Arvioitu tuote: HomeRun

Arvioitu tuote: HomeRun

19/08/2025

Nederland

Nederland

Fijn spul en maar weinig van nodig

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Werkt goed op mijn laminaatvloer en je hebt maar een klein beetje nodig!

Arvioitu tuote: HomeRun

Arvioitu tuote: HomeRun

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. ¹ Kun käytetään tarkoituksenmukaisesti.

  2. ² Kokeile aina alueelle, johon ei ole näköyhteyttä, ja varmista, että tuote sopii lattiapinnalle.

  3. ³ OECD-suosituksen 302 B mukaan.