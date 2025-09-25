2 vuoden takuu
Kaikille koville lattiapinnoille
Poistaa rasvan, tahrat ja lian
Lattianpuhdistusainetiiviste
Lemmikki- ja lapsiystävällinen¹
Yhteensopiva HomeRun 5000 Series- ja 9000 Series -mallien kanssa
Philipsin lattianpuhdistusaine on vahva tiiviste, joka on suunniteltu erityisesti Philipsin robottipölynimureille. Sen avulla saat parhaat tulokset ja pidennät robottisi käyttöikää.
Lattianpuhdistusaine on suunniteltu kaikille koville lattiapinnoille². Se poistaa rasvan, tahrat ja hankalan lian helposti. Saat puhtaat ja kiiltävät lattiat ilman jäämiä tai raitoja.
Pakkaukseen sisältyy annostelukorkki. Lisää 10 ml lattiapuhdistusainetta yhteen 3,5 litran säiliöön puhdasta vettä asemassa (9000 Series) tai 1 ml suoraan robotin vesisäiliöön (5000 Series). Lattianpuhdistusaine toimii tehokkaasti yhdessä HomeRun 5000 Series- tai 9000 Series -mallien kanssa.
4.4
5:stä
16
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Hb1980!
25/09/2025
Nederland
erg goed spul, een must voor je vloeren
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik gebruik dit middel in combi met het dweilen met de robotstofzuiger. Dit middel werkt erg goed!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HomeRun
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HomeRun
Aalderink
17/09/2025
Nederland
Matig resultaat en geur
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De vloer reiniger werd bij de robotstofzuiger geleverd. Onze vloer is soms wat viezer vanwege huisdieren en dit werd niet heel goed schoon met dit schoonmaakmiddel. Daarnaast vond ik de geur wat teleurstellend.
Arvioitu tuote: HomeRun
Arvioitu tuote: HomeRun
samwisnie
19/08/2025
Nederland
Fijn spul en maar weinig van nodig
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Werkt goed op mijn laminaatvloer en je hebt maar een klein beetje nodig!
Arvioitu tuote: HomeRun
Arvioitu tuote: HomeRun
¹ Kun käytetään tarkoituksenmukaisesti.
² Kokeile aina alueelle, johon ei ole näköyhteyttä, ja varmista, että tuote sopii lattiapinnalle.
³ OECD-suosituksen 302 B mukaan.