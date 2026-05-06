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Philips Lattianpuhdistusaine, tiivistetty koostumus

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PhilipsLattianpuhdistusaine, tiivistetty koostumus

XV1493/10

Philips Lattianpuhdistusaine, tiivistetty koostumus

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Oppaat

XV1493 User Manual

  • PDF tiedosto, 410.9 kB
  • 6 May 2026

Philipsin tehokas lattianpuhdistusaine poistaa rasvan, hankalat tahrat ja lian vaivattomasti. Sopii märkäpuhdistukseen Philips HomeRun 5000 Series- ja 9000 Series -mallien kanssa.

  • PDF tiedosto
  • 6 May 2026

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