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Philips HomeRun 2000- ja 3000-sarjan moppilaput

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Philips HomeRun2000- ja 3000-sarjan moppilaput

XV1430/00

Philips HomeRun 2000- ja 3000-sarjan moppilaput

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Oppaat

Poista lattioille päivittäin muodostuva pölykerros käyttämällä HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotti-imureissa pestäviä mikrokuitutyynyjä. Moppaustyynyt sopivat malleihin XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 ja XU3110.

  • PDF tiedosto
  • 18 March 2026

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