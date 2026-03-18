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Philips HomeRun 2000- ja 3000-sarjan moppilaput
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XV1430/00
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Poista lattioille päivittäin muodostuva pölykerros käyttämällä HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotti-imureissa pestäviä mikrokuitutyynyjä. Moppaustyynyt sopivat malleihin XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 ja XU3110.
2000 SeriesRobottipölynimuri
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