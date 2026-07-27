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  • Moppaustyynyt HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin
  • Moppaustyynyt HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin
  • Moppaustyynyt HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin
  • Moppaustyynyt HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin
  • Moppaustyynyt HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin
  • Moppaustyynyt HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin

Philips HomeRun2000- ja 3000-sarjan moppilaput

XV1430/00

1 palkinto

Moppaustyynyt HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin
Poista lattioille päivittäin muodostuva pölykerros käyttämällä HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotti-imureissa pestäviä mikrokuitutyynyjä. Moppaustyynyt sopivat malleihin XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 ja XU3110.
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Yhteensopivat tuotteet
HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3110/02R1

2000 Series

2000 Series
Robottipölynimuri

XU2100/10R1

2000 Series

2000 Series
Robottipölynimuri

XU2100/20R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3000/02R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3100/01R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3000/01R1

2000 Series

2000 Series
Robottipölynimuri

XU2100/10

2000 Series

2000 Series
Robottipölynimuri

XU2100/20

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3000/01

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3000/02

Poistaa enemmän hienoa pölyä kuin imuri

Moppaustyynyt HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin

  • 4 mikrokuitutyynyä

  • Yhteensopiva: 2000- ja 3000-sarjat

  • Pestävä (enintään 60 asteessa)

Pestävät ja uudelleenkäytettävät moppaustyynyt

Helposti kiinnitettävät ja irrotettavat mikrokuitutyynyt voi pestä pesukoneessa 60 asteessa. Moppaustyynyt kannattaa pestä jokaisen siivouskerran jälkeen.

Hellävarainen ja tehokas siivous

Pehmeä mikrokuitumateriaali irrottaa ja imee likaa ja pölyä hellävaraisesti. Materiaali on suunniteltu käytettäväksi erityisesti herkillä pinnoilla, kuten puulattioilla.

Vaihda 3–6 kuukauden välein

Kestävät moppaustyynyt on suunniteltu lattioiden päivittäiseen märkä- ja kuivapuhdistukseen. Tyynyt on hyvä vaihtaa 3–6 kuukauden välein, jotta robotin siivousteho säilyy parhaana mahdollisena. HomeRun-sovellus muistuttaa tyynyjen vaihtamisesta.

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  1. Kun käytössä on Philips HomeRun 3000 Aqua -sarjan robotti-imuri ja -moppi