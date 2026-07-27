2 vuoden takuu
XV1430/00
XU3110/02R1
XU2100/10R1
XU2100/20R1
XU3000/02R1
XU3100/01R1
XU3000/01R1
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
4 mikrokuitutyynyä
Yhteensopiva: 2000- ja 3000-sarjat
Pestävä (enintään 60 asteessa)
Helposti kiinnitettävät ja irrotettavat mikrokuitutyynyt voi pestä pesukoneessa 60 asteessa. Moppaustyynyt kannattaa pestä jokaisen siivouskerran jälkeen.
Pehmeä mikrokuitumateriaali irrottaa ja imee likaa ja pölyä hellävaraisesti. Materiaali on suunniteltu käytettäväksi erityisesti herkillä pinnoilla, kuten puulattioilla.
Kestävät moppaustyynyt on suunniteltu lattioiden päivittäiseen märkä- ja kuivapuhdistukseen. Tyynyt on hyvä vaihtaa 3–6 kuukauden välein, jotta robotin siivousteho säilyy parhaana mahdollisena. HomeRun-sovellus muistuttaa tyynyjen vaihtamisesta.
Palkinnot
Arviot
Kun käytössä on Philips HomeRun 3000 Aqua -sarjan robotti-imuri ja -moppi