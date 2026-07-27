70 päivää* helppoa käyttöä automaattisen tyhjennysaseman ansiosta

Saat 70 päivää* kätevää käyttöä tyylikkään automaattisen tyhjennysaseman ansiosta. Robotti tyhjentää säiliönsä automaattisesti automaattiseen tyhjennysasemaan. Asemassa on 3,0 litran s-bag-pussi, johon mahtuu jopa 70 päivän edestä pölyä ja likaa, jotta voit nauttia huolettomasta käytöstä ilman tyhjennyksiä. s-bag-yleispussi on helppo hävittää hygieenisesti ja siististi – täydellinen ratkaisu astmaatikoille ja allergikoille.