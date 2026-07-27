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  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
  • Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin

2000 SeriesRobottipölynimuri

XU2100/20

Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin
Nauti vaivattomasta siivouksesta: näissä robotti-imureissa ja -mopeissa on tehokas imu. Saat 70 päivää kätevää käyttöä tyylikkään automaattisen tyhjennysaseman ansiosta. Koe edistyksellinen siivous, joka on räätälöity kotisi tarpeisiin.
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Vaivatonta märkä- ja kuivapuhdistusta joka päivä.

Koe, miten helppoa on palata puhtaaseen kotiin

  • Imuroi ja moppaa samalla kertaa

  • Mattotehotila

  • LDS-tutkanavigointi

  • Kompakti automaattinen tyhjennysasema

  • Mukautus HomeRun-sovelluksella

Imuroi ja moppaa samalla kertaa, siivoa pöly ja lika vaivatta

Imuroi ja moppaa samalla kertaa, siivoa pöly ja lika vaivatta

Robotti imuroi ja moppaa kovat lattiapinnat samalla kertaa ja poistaa lattioille päivittäin kertyvän pölyn. Se poistaa enemmän hienoa pölyä kuin pelkkä imurointi, joten voit kävellä lattioilla huoletta avojaloin.

70 päivää* helppoa käyttöä automaattisen tyhjennysaseman ansiosta

70 päivää* helppoa käyttöä automaattisen tyhjennysaseman ansiosta

Saat 70 päivää* kätevää käyttöä tyylikkään automaattisen tyhjennysaseman ansiosta. Robotti tyhjentää säiliönsä automaattisesti automaattiseen tyhjennysasemaan. Asemassa on 3,0 litran s-bag-pussi, johon mahtuu jopa 70 päivän edestä pölyä ja likaa, jotta voit nauttia huolettomasta käytöstä ilman tyhjennyksiä. s-bag-yleispussi on helppo hävittää hygieenisesti ja siististi – täydellinen ratkaisu astmaatikoille ja allergikoille.

Voimakas imuteho pölyn ja lian poimimiseen

Voimakas imuteho pölyn ja lian poimimiseen

Voimakkaan imutehon ansiosta robotti poimii suuretkin roskat, kuten muruset ja lemmikkien karvat. Se poistaa lattioille päivittäin kertyvän lian sekä mattojen hienojakoisemman pölyn*.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 1 Tulokset voivat vaihdella olosuhteiden, käyttötavan ym. mukaan.

  2. 2 Testattu pelkässä imurointitilassa suurimmalla imutehoasetuksella.

  3. 3 Testattu pienimmällä imutehon ja mopin märkyysasteen asetuksella imurointi- ja moppaustilassa.

  4. 4 HomeRun 3000 -sarjan XU3100-mallin aseman kokoon verrattuna.