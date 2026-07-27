2 vuoden takuu
XU2100/20
Imuroi ja moppaa samalla kertaa
Mattotehotila
LDS-tutkanavigointi
Kompakti automaattinen tyhjennysasema
Mukautus HomeRun-sovelluksella
Robotti imuroi ja moppaa kovat lattiapinnat samalla kertaa ja poistaa lattioille päivittäin kertyvän pölyn. Se poistaa enemmän hienoa pölyä kuin pelkkä imurointi, joten voit kävellä lattioilla huoletta avojaloin.
Saat 70 päivää* kätevää käyttöä tyylikkään automaattisen tyhjennysaseman ansiosta. Robotti tyhjentää säiliönsä automaattisesti automaattiseen tyhjennysasemaan. Asemassa on 3,0 litran s-bag-pussi, johon mahtuu jopa 70 päivän edestä pölyä ja likaa, jotta voit nauttia huolettomasta käytöstä ilman tyhjennyksiä. s-bag-yleispussi on helppo hävittää hygieenisesti ja siististi – täydellinen ratkaisu astmaatikoille ja allergikoille.
Voimakkaan imutehon ansiosta robotti poimii suuretkin roskat, kuten muruset ja lemmikkien karvat. Se poistaa lattioille päivittäin kertyvän lian sekä mattojen hienojakoisemman pölyn*.
Arviot
1 Tulokset voivat vaihdella olosuhteiden, käyttötavan ym. mukaan.
2 Testattu pelkässä imurointitilassa suurimmalla imutehoasetuksella.
3 Testattu pienimmällä imutehon ja mopin märkyysasteen asetuksella imurointi- ja moppaustilassa.
4 HomeRun 3000 -sarjan XU3100-mallin aseman kokoon verrattuna.