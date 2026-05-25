2 vuoden takuu
XV1433/00
Lisätarvikepakkaus HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin
Pakkauksessa on kaikki tarvittava HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotti-imureiden huoltotoimiin. Alkuperäiseen vaihtopakkaukseen sisältyy 2 EPA11-suodatinta, 1 pääharja ja 1 sivuharja. Sopii malleihin XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 ja XU3110.
XU3110/02R1
XU2100/10R1
XU2100/20R1
XU3000/02R1
XU3100/01R1
XU3000/01R1
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
2 EPA11-suodatinta
1 pääharja
1 sivuharja
Yhteensopiva: 2000- ja 3000-sarjat
Lisätarvikepakkaus sisältää kaksi EPA11-suodatinta. Suodatin kerää yli 95 prosenttia pölyhiukkasista ennen kuin ilmaa pääsee huoneeseen. Tämän seurauksena sisäilma on puhdasta ja pölytöntä. Suodatin on vaihdettava 3–6 kuukauden välein.
Robotin alla oleva pääharja irrottaa likaa ja pölyä tehokkaasti. Vaihda pääharja 6–12 kuukauden välein.
Tehokkaamman puhdistustuloksen saavuttamiseksi robotti käyttää reunakohtien puhdistamiseen sivuharjaa, joka ohjaa roskat imuaukkoon. Vaihda sivuharja 6–12 kuukauden välein. Sivuharjan kiinnittäminen robottiin on helppoa, mikä nopeuttaa huoltotoimia.
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Palkinnot
5.0
5:stä
1
Arvio
Ben69
25/05/2026
Nederland
Okee
Hij doet wat hij moet doen Ben heel tevreden Uitstekende prestatie
Arvioitu tuote: HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots
Arvioitu tuote: HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots
Kun käytössä on Philips HomeRun 3000 Aqua -sarjan robotti-imuri ja -moppi.