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Philips HomeRun2000- ja 3000-sarjan vaihtosarja

XV1433/00

5

| (1) Arvio

1 palkinto

Lisätarvikepakkaus HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin

Pakkauksessa on kaikki tarvittava HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotti-imureiden huoltotoimiin. Alkuperäiseen vaihtopakkaukseen sisältyy 2 EPA11-suodatinta, 1 pääharja ja 1 sivuharja. Sopii malleihin XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 ja XU3110.

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Yhteensopivat tuotteet

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3110/02R1

2000 Series

2000 Series
Robottipölynimuri

XU2100/10R1

2000 Series

2000 Series
Robottipölynimuri

XU2100/20R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3000/02R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3100/01R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3000/01R1

2000 Series

2000 Series
Robottipölynimuri

XU2100/10

2000 Series

2000 Series
Robottipölynimuri

XU2100/20

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3000/01

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robotti-imuri ja -moppi

XU3000/02

Alkuperäinen vaihtopakkaus

Lisätarvikepakkaus HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin

  • 2 EPA11-suodatinta

  • 1 pääharja

  • 1 sivuharja

  • Yhteensopiva: 2000- ja 3000-sarjat

EPA11-suodatin suodattaa erinomaisesti

Lisätarvikepakkaus sisältää kaksi EPA11-suodatinta. Suodatin kerää yli 95 prosenttia pölyhiukkasista ennen kuin ilmaa pääsee huoneeseen. Tämän seurauksena sisäilma on puhdasta ja pölytöntä. Suodatin on vaihdettava 3–6 kuukauden välein.

Pääharja kaikille lattiapinnoille

Robotin alla oleva pääharja irrottaa likaa ja pölyä tehokkaasti. Vaihda pääharja 6–12 kuukauden välein.

Puhdistaa tarkasti jalkalistoja ja nurkkia myöten

Tehokkaamman puhdistustuloksen saavuttamiseksi robotti käyttää reunakohtien puhdistamiseen sivuharjaa, joka ohjaa roskat imuaukkoon. Vaihda sivuharja 6–12 kuukauden välein. Sivuharjan kiinnittäminen robottiin on helppoa, mikä nopeuttaa huoltotoimia.

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Palkinnot

  • Kuva: VRS_PBTAWARD66

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

4
3
2
1

25/05/2026

Nederland

Nederland

Okee

Hij doet wat hij moet doen Ben heel tevreden Uitstekende prestatie

Arvioitu tuote: HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots

Arvioitu tuote: HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kun käytössä on Philips HomeRun 3000 Aqua -sarjan robotti-imuri ja -moppi.