Lisätarvikepakkaus HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotteihin

Pakkauksessa on kaikki tarvittava HomeRun 2000- ja 3000-sarjojen robotti-imureiden huoltotoimiin. Alkuperäiseen vaihtopakkaukseen sisältyy 2 EPA11-suodatinta, 1 pääharja ja 1 sivuharja. Sopii malleihin XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 ja XU3110.