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  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä

HomeRun 3000 Series AquaRobotti-imuri ja -moppi

XU3000/01

Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä
Nauti huippuluokan puhtaudesta joka päivä vähemmällä vaivalla. Robotissa on erittäin voimakas imuteho, ja se imuroi ja moppaa samalla kertaa, lisäten imutehoa automaattisesti matolla ollessaan.
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Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti joka päivä

  • Mukana latausteline

  • Tumma ja metallinharmaa -väri

  • Yhteys HomeRun-sovellukseen

Poistaa enemmän hienoa pölyä kuin imuri

Poistaa enemmän hienoa pölyä kuin imuri

Robotti imuroi ja moppaa kovat lattiapinnat samalla kertaa ja poistaa lattioille päivittäin kertyvän pölyn. Se poistaa enemmän hienoa pölyä kuin pelkkä imurointi, joten voit kävellä lattioilla huoletta vaikka avojaloin.

Intuitiivinen käyttökokemus – ihanteellinen ensikertalaiselle

Intuitiivinen käyttökokemus – ihanteellinen ensikertalaiselle

Philips HomeRun -robotin sovellus on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja intuitiiviseksi, minkä ansiosta se on ihanteellinen robottia ensi kertaa käyttävälle. Se sisältää vaiheittaisia ohjeita ja hyödyllisiä videoita, joiden avulla robotista saa parhaan hyödyn. Sovellus on yhteydessä robottiin, jotta voit ohjata sen toimintaa sekä tarkastella puhdistustuloksia missä tahansa oletkin. Näet reaaliajassa, mitkä alueet robotti on puhdistanut.

Erittäin voimakas imuteho suurien roskien poimimiseen

Erittäin voimakas imuteho suurien roskien poimimiseen

Robotti poimii suuretkin roskat, kuten muruset, erittäin voimakkaan imutehon ansiosta (jopa 4 000 Pa, tarkasti testattu). Se poistaa lattioille päivittäin kertyvän lian sekä hienon pölyn syvältä lattianraoista ja matoista.

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