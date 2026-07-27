2 vuoden takuu
XU3000/01
Mukana latausteline
Tumma ja metallinharmaa -väri
Yhteys HomeRun-sovellukseen
Robotti imuroi ja moppaa kovat lattiapinnat samalla kertaa ja poistaa lattioille päivittäin kertyvän pölyn. Se poistaa enemmän hienoa pölyä kuin pelkkä imurointi, joten voit kävellä lattioilla huoletta vaikka avojaloin.
Philips HomeRun -robotin sovellus on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja intuitiiviseksi, minkä ansiosta se on ihanteellinen robottia ensi kertaa käyttävälle. Se sisältää vaiheittaisia ohjeita ja hyödyllisiä videoita, joiden avulla robotista saa parhaan hyödyn. Sovellus on yhteydessä robottiin, jotta voit ohjata sen toimintaa sekä tarkastella puhdistustuloksia missä tahansa oletkin. Näet reaaliajassa, mitkä alueet robotti on puhdistanut.
Robotti poimii suuretkin roskat, kuten muruset, erittäin voimakkaan imutehon ansiosta (jopa 4 000 Pa, tarkasti testattu). Se poistaa lattioille päivittäin kertyvän lian sekä hienon pölyn syvältä lattianraoista ja matoista.
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