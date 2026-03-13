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Pölynimurit ja mopit
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HomeRun 3000 Series Aqua Robotti-imuri ja -moppi
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XU3000/01
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UK Declaration of Conformity - English (US)
XU3000 Quick Start Guide
Kaikki (6)
Miten kodin voi puhdistaa tehokkaasti Philips HomeRun -robottipölynimurilla
Näin saat parhaan tuloksen Philips HomeRun -robottipölynimurilla
Philips HomeRun -robottipölynimurin ensimmäinen käyttökerta
Miten voin luoda ja hallita karttoja Philips HomeRun -sovelluksessa?
Voiko Philips HomeRun -robottipölynimurin vesisäiliön pestä astianpesukoneessa?
Miten Philips HomeRun -robottipölynimuri puhdistetaan?
Philips HomeRun2000- ja 3000-sarjan moppilaput
Philips HomeRun2000- ja 3000-sarjan vaihtosarja
Tummien lattioiden puhdistaminen Philips HomeRun -robottipölynimurilla
Philips HomeRun -robottipölynimuri ei lataudu
Philips HomeRun -robottipölynimuri juuttuu paikalleen
Philips HomeRun -robottipölynimuri ei muodosta yhteyttä Philips HomeRun -sovellukseen
Philips HomeRun -robottipölynimuri ei siivoa kunnolla
Philips HomeRun -robottipölynimuri ei palaa asemaan
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