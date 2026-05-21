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Ladattavan varsi-imurin lisätarvike Mikrokuitutyynyt
Tuki
XV1700/01
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Mikrokuitutyynyt poistavat likaa ja tahroja tehokkaasti. Ne sopivat vesipesutoimintoa tukeviin johdottomiin Philips-pölynimureihin, joiden mallinimet alkavat tunnuksella FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81* tai XC83*.
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