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  • Kiiltävät ja puhtaammat lattiat veden voimalla
  • Kiiltävät ja puhtaammat lattiat veden voimalla
  • Kiiltävät ja puhtaammat lattiat veden voimalla
  • Kiiltävät ja puhtaammat lattiat veden voimalla
  • Kiiltävät ja puhtaammat lattiat veden voimalla
  • Kiiltävät ja puhtaammat lattiat veden voimalla

Ladattavan varsi-imurin lisätarvikeMikrokuitutyynyt

XV1700/01

1 palkinto

Kiiltävät ja puhtaammat lattiat veden voimalla

Mikrokuitutyynyt poistavat likaa ja tahroja tehokkaasti. Ne sopivat vesipesutoimintoa tukeviin johdottomiin Philips-pölynimureihin, joiden mallinimet alkavat tunnuksella FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81* tai XC83*.

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XC8055/01R1

8000 Series

8000 Series
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8000 Series Aqua Plus

8000 Series Aqua Plus
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Philipsin johdoton SpeedPro Max 8000 Series Aqua Plus -imuri

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Johdoton Pet-imuri

XC8055/01

Mikrokuitutyynyt optimaaliseen kosteuden hallintaan

Kiiltävät ja puhtaammat lattiat veden voimalla

  • 2 pehmeää mikrokuitutyynyä, 2 tavallista mikrokuitutyynyä

  • Konepestävä sekä helppo kiinnittää ja irrottaa

  • Pidä puhdistusteho parhaalla tasolla vaihtamalla se 6 kuukauden välein

2 hellävaraista mikrokuitutyynyä herkille lattiapinnoille

2 hellävaraista mikrokuitutyynyä herkille lattiapinnoille

Pehmeä mikrokuitumateriaali irrottaa, nostaa ja imee pölyä ja likaa hellävaraisesti. Se on tarkoitettu erityisesti herkille pinnoille, kuten puulattioille. Poistaa lian ja tahrat tehokkaasti ja perusteellisesti

2 tavallista mikrokuitutyynyä

2 tavallista mikrokuitutyynyä

Mikrokuitumateriaali irrottaa, nostaa ja imee pölyä ja likaa. Poistaa lian ja tahrat tehokkaasti ja perusteellisesti.

Vaihda 6 kuukauden välein

Vaihda 6 kuukauden välein

Vaihda 6 kuukauden välein, jotta laitteen puhdistusteho pysyy optimaalisena.

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Palkinnot

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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