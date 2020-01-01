2 hellävaraista mikrokuitutyynyä herkille lattiapinnoille

Pehmeä mikrokuitumateriaali irrottaa, nostaa ja imee pölyä ja likaa hellävaraisesti. Se on tarkoitettu erityisesti herkille pinnoille, kuten puulattioille. Poistaa lian ja tahrat tehokkaasti ja perusteellisesti