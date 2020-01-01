2 vuoden takuu
XV1700/01
Kiiltävät ja puhtaammat lattiat veden voimalla
Mikrokuitutyynyt poistavat likaa ja tahroja tehokkaasti. Ne sopivat vesipesutoimintoa tukeviin johdottomiin Philips-pölynimureihin, joiden mallinimet alkavat tunnuksella FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81* tai XC83*.
XC7053/01R1
XC7057/01R1
XC8349/01R1
XC7055/01R1
XC8055/01R1
XC8057/01R1
XC8347/01R1
XC8155/01
XC8349/01R0
XC8055/01
2 pehmeää mikrokuitutyynyä, 2 tavallista mikrokuitutyynyä
Konepestävä sekä helppo kiinnittää ja irrottaa
Pidä puhdistusteho parhaalla tasolla vaihtamalla se 6 kuukauden välein
Pehmeä mikrokuitumateriaali irrottaa, nostaa ja imee pölyä ja likaa hellävaraisesti. Se on tarkoitettu erityisesti herkille pinnoille, kuten puulattioille. Poistaa lian ja tahrat tehokkaasti ja perusteellisesti
Mikrokuitumateriaali irrottaa, nostaa ja imee pölyä ja likaa. Poistaa lian ja tahrat tehokkaasti ja perusteellisesti.
Vaihda 6 kuukauden välein, jotta laitteen puhdistusteho pysyy optimaalisena.
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