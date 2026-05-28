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Johdottoman AquaTrion lisätarvikkeet Vaihtoharjat
Tuki
XV1793/01
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Philipsin johdottomien AquaTrio Wet & Dry 9000 Series -imurien kanssa yhteensopiva vaihtoharjapakkaus. Pakkaus sisältää kaksi erittäin pehmeää mikrokuitutehoharjaa. Harjat on suositeltavaa vaihtaa puolen vuoden välein.
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