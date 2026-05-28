TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Johdottoman AquaTrion lisätarvikkeet Vaihtoharjat

Tuki

Johdottoman AquaTrion lisätarvikkeetVaihtoharjat

XV1793/01

Johdottoman AquaTrion lisätarvikkeet Vaihtoharjat

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Philipsin johdottomien AquaTrio Wet & Dry 9000 Series -imurien kanssa yhteensopiva vaihtoharjapakkaus. Pakkaus sisältää kaksi erittäin pehmeää mikrokuitutehoharjaa. Harjat on suositeltavaa vaihtaa puolen vuoden välein.

  • PDF tiedosto
  • 28 May 2026

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme